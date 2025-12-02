سائقو الإمارات يخسرون 45 ساعة في الازدحامات المرورية 2025

أمضى السائقون في دولة الإمارات مزيداً من الوقت على الطرق في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث خسروا ما يصل إلى 45 ساعة في ازدحامات المرور مع زيادة عدد السكان والمركبات في البلاد.
ووفقاً لتقرير إنريكس العالمي لحركة المرور لعام 2025، فقد خسر سكان الإمارات بين ثماني إلى 45 ساعة هذا العام، مقارنة بخسارة تراوحت بين ثماني و35 ساعة في الازدحام المروري في عام 2024، وذلك عبر مختلف إمارات الدولة.
ومع تزايد حركة المرور في الإمارات، تنفق الجهات المعنية في دبي وأبوظبي وغيرها من الإمارات مليارات الدراهم لمواجهة تحدي الازدحام المروري المتصاعد.
أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، في نوفمبر خلال الاجتماعات السنوية للحكومة الإماراتية عن حزمة من مشاريع الطرق والنقل الوطنية بقيمة 170 مليار درهم سيتم تنفيذها بحلول عام 2030، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتعزيز التنقل في مختلف أنحاء الدولة.
تعمل الحكومة على تحسين كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك توسيع عدد المسارات من 19 إلى 33 في كل اتجاه.
وأشار معاليه إلى أن الخطة تتضمن ترقية الطرق السريعة الرئيسية، بما في ذلك إضافة ستة مسارات إلى شارع الاتحاد، ثلاثة في كل اتجاه لزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 60 في المئة ليصل المجموع إلى 12 مساراً.
وسيتم توسيع شارع الإمارات ليضم 10 مسارات على امتداده بالكامل، ما يزيد قدرته الاستيعابية بنسبة 65% ويقلل زمن الرحلة بنسبة 45%. وفي الوقت نفسه، سيتم توسيع شارع الشيخ محمد بن زايد ليضم 10 مسارات، مما يعزز طاقته بنسبة 45%.
كما تتضمن الخطة دراسة إنشاء طريق اتحادي رابع يمتد لمسافة 120 كيلومتراً، يضم 12 مساراً وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 360 ألف رحلة يومياً، مما يعزز انسيابية الحركة المرورية بشكل كبير.
شهدت دولة الإمارات زيادة في عدد السكان بنحو مليوني نسمة خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 11.48 مليون نسمة في نوفمبر 2025، وفق بيانات موقع "وورلدوميترز".
كشف تقرير إنريكس لعام 2025 عن حركة المرور العالمية أن السائقين في دبي خسروا 45 ساعة في الازدحامات المرورية هذا العام، أي أكثر بعشر ساعات مقارنة بالعام الماضي. بينما خسر سكان أبوظبي 29 ساعة، وأم القيوين 28 ساعة، والعين 17 ساعة، والفجيرة 8 ساعات.
استثمرت دبي 175 مليار درهم خلال العقدين الماضيين في تطوير البنية التحتية للنقل، حيث أنجزت مشاريع كبرى مثل مترو دبي وترام دبي (بأكثر من 100 كيلومتر مجتمعين)، إضافة إلى أكثر من 25 ألف كيلومتر من المسارات المرورية، و560 كيلومتراً من مسارات الدراجات الهوائية، و1,050 جسراً ونفقاً، و177 معبراً للمشاة.
وأظهرت دراسة لشركة "ماكينزي آند كومباني" أن مشاريع هيئة الطرق والمواصلات أسهمت في خفض تكاليف الوقود والوقت بما يعادل 319 مليار درهم.
ونتيجة لازدياد الازدحام، انخفضت السرعات القصوى خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية في دبي من 33 ميلاً في الساعة عام 2023 إلى 32 ميلاً في 2024 و29 ميلاً في 2025. وبالمثل، بلغت سرعة «الرحلة الأخيرة» إلى وسط المدينة خلال فترة الذروة الصباحية 21 ميلاً في الساعة عام 2025، مقارنة بـ22 ميلاً عام 2024 و23 ميلاً في 2023.
تصدرت إسطنبول في تركيا قائمة أكثر المناطق الحضرية ازدحاماً للسنة الثانية على التوالي في تقرير "إنريكس" لعام 2025، حيث ارتفع تأخير الحركة بنسبة 12 في المئة مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 118 ساعة مهدورة.
وشملت المدن الأخرى: مكسيكو سيتي، وشيكاغو، ونيويورك، وفيلادلفيا (في الولايات المتحدة)، وكيب تاون، ولندن، وباريس، وجاكرتا، ولوس أنجلوس.