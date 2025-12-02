سائقو الإمارات يخسرون 45 ساعة في الازدحامات المرورية 2025

أمضى السائقون في دولة الإمارات مزيداً من الوقت على الطرق في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث خسروا ما يصل إلى 45 ساعة في ازدحامات المرور مع زيادة عدد السكان والمركبات في البلاد.