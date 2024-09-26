زيارة رئيس الإمارات إلى الولايات المتحدة: شراكة استراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية

وقد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين إلى واشنطن في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ونائبة الرئيس "كامالا هاريس"، ووزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، وعدد من رواد الأعمال وكبار المجتمع. كما زار مستشفى الأطفال الوطني، الذي تدعمه الإمارات منذ فترة طويلة. وخلال حفل استقبال أقيم في السفارة الإماراتية بواشنطن يوم الأربعاء، التقى سموه بالطلاب الإماراتيين ورائدي الفضاء نورة المطروشي ومحمد الملا، اللذين تخرجا مؤخراً من برنامج تدريب رواد الفضاء التابع لوكالة "ناسا".