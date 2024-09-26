زيارة رئيس الإمارات إلى الولايات المتحدة: شراكة استراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية
ستساهم زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الولايات المتحدة في "بناء مستقبل الشرق الأوسط"، وفقاً لخبير دبلوماسي محلي.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ستشجيع الدول الأخرى على الدخول في تحالفات مشابهة.
وقال: "سيكون لهذه الزيارة أهمية كبيرة في تعزيز التحالفات، إذ أنّ تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة ستُمكّن الإمارات من لعب دور في قوة استقرار المنطقة، وستشجع التعاون بين دول الخليج والمساعدة في تشكيل جبهة موحدة بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية". وأضاف: "تساهم المناقشات في تعزيز التعاون الأمني والتصدي للتهديدات مثل الإرهاب والنزاعات الإقليمية".
وأشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد على عمق العلاقة المتجذرة بين الإمارات والولايات المتحدة، وهي شراكة تطورت على مدى 50 عاماً من التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية.
وقد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين إلى واشنطن في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ونائبة الرئيس "كامالا هاريس"، ووزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، وعدد من رواد الأعمال وكبار المجتمع. كما زار مستشفى الأطفال الوطني، الذي تدعمه الإمارات منذ فترة طويلة. وخلال حفل استقبال أقيم في السفارة الإماراتية بواشنطن يوم الأربعاء، التقى سموه بالطلاب الإماراتيين ورائدي الفضاء نورة المطروشي ومحمد الملا، اللذين تخرجا مؤخراً من برنامج تدريب رواد الفضاء التابع لوكالة "ناسا".
إعادة إعمار غزة بعد الحرب
وقال الدكتور الظاهري أن المواضيع التي تمت مناقشتها ركزت على قضايا هامة مثل التجارة والأمن الإقليمي وتغير المناخ. وأضاف: "تؤكد الزيارة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزز دورنا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية". وتضمنت المناقشات مواضيع ذات أهمية عالمية، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي إلى الدفاع وأمن الطاقة واحتمال مشاركة الإمارات في إعادة إعمار غزة بعد الحرب.
وأضاف أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهينان تسلط الضوء على قوة العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة. وتابع: "من خلال هذه الزيارة، يؤكد سموه التزام الإمارات المستمر بالدبلوماسية كقوة للخير".
وأشار أيضاً إلى أن هذه الزيارة ستفتح الباب أمام مبادرات اقتصادية تعزز التجارة والاستثمار في المنطقة وتبني احتراماً متبادلاً، وهو ما وصفه بأنه "ضروري لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل" في المنطقة.
إنجاز دبلوماسي
وقال الدكتور الظاهري إن مستقبل العلاقات الإماراتية الأمريكية ديناميكي مع فرص لتعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من القطاعات. وأضاف: "نتوقع أن تؤدي الزيارة إلى مبادرات مشتركة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، مما يعزز دور البلدين كقائدين في العمل المناخي. كما ستسهم هذه العلاقة في تعزيز الدبلوماسية الثقافية والتبادل التعليمي".
وأكد أن الزيارة تعد "إنجازاً دبلوماسياً" ستعزز دور الإمارات على الساحة العالمية كجسر بين الشرق والغرب. وقال: "هذه الزيارة لا تتعلق فقط بتأمين الاتفاقيات الثنائية، بل تتعلق بتعزيز رؤية السلام والاستقرار والتعاون الذي سيعود بالفائدة على المنطقة والعالم لسنوات مقبلة".