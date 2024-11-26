زيارة تاريخية للرئيس الفلبيني إلى الإمارات بعد 15 عاماً لتعزيز الشراكة
وصل الرئيس الفلبيني، "فرديناند ماركوس جونيور"، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل قصيرة تستغرق يوماً واحداً. من المقرر أن يلتقي خلالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم أبوظبي، وذلك في العاصمة أبوظبي.
وصرّح السفير الفلبيني لدى الإمارات، "ألفونسو فير"، لصحيفة "خليج تايمز": "خلال زيارته العملية، سيعمل فخامة الرئيس "ماركوس" على الإشراف بشكل مباشر على حالة العلاقات الثنائية بين الفلبين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة تشمل التحول في قطاع الطاقة، والدفاع، والثقافة."
ويعد "ماركوس" أول رئيس فلبيني يزور الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 15 عاماً، حيث تعود آخر زيارة لرئيس فلبيني إلى ديسمبر 2008 في عهد الرئيسة السابقة "جلوريا ماكاباجال أرويو".
وأضاف "فير": "شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً غير مسبوق وازدهاراً كبيراً، إذ توسعت لتشمل أشكالاً جديدة ومبتكرة من التعاون في مجالات مثل علوم الفضاء، والزراعة، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الرقمية (مثل مراكز البيانات)، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والفني، والدعم القنصلي، وتنظيم العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المجالات."
وأكد السفير أن "زيارة الرئيس "ماركوس" للإمارات تهدف إلى تعزيز العلاقات الإيجابية والمتينة والشاملة بين البلدين، والتي تقوم على مصالح وقيم مشتركة وتعاون متبادل."
وقد أعلن مكتب الاتصالات الرئاسي الفلبيني في وقت سابق أن الرئيس "ماركوس" "سيعود فوراً إلى مانيلا يوم الثلاثاء، لاستئناف إشرافه الشخصي على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي تضررت بفعل ستة أعاصير متتالية." وأوضح المكتب أن الوفد المرافق للرئيس قد تم تقليصه إلى الحد الأدنى.
ضم الوفد المرافق للرئيس "ماركوس" عدداً محدوداً من المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية السابق "بنهور أبلوس"، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة، ووزيرة البيئة "ماريا أنطونيا يولو لويزاجا"، ورئيس اللجنة الوطنية للثقافة والفنون "فيك مانالو". كما رافقهم وكيل وزارة الخارجية "تشارلز خوسيه"، والمبعوثة الخاصة للتجارة والاستثمار إلى الإمارات السيدة "آنا كاثرينا يو بيمينتيل".
"أتمنى أن يتمكن من مقابلتنا"
لن تتاح الفرصة لمجتمع المغتربين الفلبينيين في الإمارات للقاء الرئيس "ماركوس" خلال زيارته القصيرة. وعبّر "ريكس باكارا"، أستاذ جامعي مقيم في أبوظبي، عن أمله قائلاً: "كنت أتمنى أن تكون زيارة الرئيس أطول، مما يتيح له فرصة لقاء المجتمع الفلبيني النشط والمجتهد هنا في الإمارات. لطالما كان هذا المجتمع جسراً بين البلدين، معبراً عن قيم المرونة والتميز. فهم لا يعملون فقط كعمال، بل أيضاً كسفراء لثقافتنا وهويتنا."
وأضاف "باكارا": "حتى لو كان اللقاء مع الرئيس قصيراً، فإنه كان ليحمل معنى كبيراً، حيث يُتيح فرصة للاستماع إلى قصص المغتربين، والتحديات التي يواجهونها، والانتصارات التي يحققونها أثناء تمثيلهم فخر الفلبينيين في الخارج. وربما يساهم اللقاء في معالجة بعض القضايا التي تشغلهم، مثل تحسين أنظمة الدعم، وابتكار مسارات لضمان ترجمة تضحياتهم في الخارج إلى حياة أفضل لعائلاتهم في الوطن.".
وأشار "باكارا" إلى أن زيارة "ماركوس" يمكن أن تكون فرصة مهمة ليدرك تماماً كيف أن الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً مشرقاً لأمة تعزز قيم اللطف والاحترام والتسامح. وقال: "هذه القيم هي التي مكنت المجتمع الفلبيني من الازدهار والمساهمة بشكل فعّال في هذا البلد. لقد نجحت الإمارات في بناء مجتمع مميز يحتضن المواهب ويحتفي بالتنوع."
التجارة الحلال والتمويل الإسلامي والسياحة
قال "هاشم جينيوملا"، المقيم في دبي منذ فترة طويلة: "لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة داعمة للفلبين، خصوصاً في أوقات الحاجة والكوارث مثل الأعاصير الأخيرة التي ضربت بلادنا. كما أن الفلبينيين يشكلون واحدة من أكبر الجاليات الوافدة هنا التي تساهم في دعم اقتصاد الإمارات. لذلك، تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة لتعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين. وعلى الرغم من أن الرحلة قصيرة جداً، فإننا نأمل أن تكون هناك فرص مستقبلية للرئيس لتمديد زيارته وفتح المزيد من الفرص الاقتصادية، خاصة في مجالات التجارة الحلال، والتمويل الإسلامي، والسياحة."
وأضافت زعيمة الجالية الفلبينية، "جوزي كونلو"، أنها تأمل أيضاً في تنظيم اجتماع كبير للجالية الفلبينية خلال زيارة الرئيس "ماركوس". ومع ذلك، أشارت إلى أن "هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الفلبين والإمارات العربية المتحدة."
وأشار رئيس النادي الاجتماعي الفلبيني، "إريكسون رييس"، أن زيارة العمل "تعكس الصداقة المستمرة والاحترام المتبادل بين الفلبين والإمارات العربية المتحدة. وبصفتنا فلبينيين نعيش ونعمل هنا، فإننا نقدر بشدة جهود الرئيس لتعزيز العلاقات الدبلوماسية وفتح المزيد من الفرص لمواطنينا."
وأعربت الصحفيتان الفلبينيتان، "جيما كاساس" و"سام مارتن"، الشريك الإداري في شركة "ريل ديونز للإنتاج"، عن تفاؤلهما بأن زيارة الرئيس الفلبيني "ستسفر عن المزيد من التعاون الجوهري بين الإمارات العربية المتحدة والفلبين".