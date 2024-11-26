زيارة تاريخية للرئيس الفلبيني إلى الإمارات بعد 15 عاماً لتعزيز الشراكة

قال "هاشم جينيوملا"، المقيم في دبي منذ فترة طويلة: "لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة داعمة للفلبين، خصوصاً في أوقات الحاجة والكوارث مثل الأعاصير الأخيرة التي ضربت بلادنا. كما أن الفلبينيين يشكلون واحدة من أكبر الجاليات الوافدة هنا التي تساهم في دعم اقتصاد الإمارات. لذلك، تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة لتعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين. وعلى الرغم من أن الرحلة قصيرة جداً، فإننا نأمل أن تكون هناك فرص مستقبلية للرئيس لتمديد زيارته وفتح المزيد من الفرص الاقتصادية، خاصة في مجالات التجارة الحلال، والتمويل الإسلامي، والسياحة."