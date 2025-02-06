140% ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في الإمارات لزيادة طلبات العمرة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة كبيرة في الاستفسارات والحجوزات المتعلقة بالعمرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 140% تقريباً مقارنة بأشهر الشتاء في العام الماضي.

وقال أحد منظمي العمرة لصحيفة "خليج تايمز" إن العديد من السكان حريصون على بدء وإنهاء شهر رمضان في مدينة مكة المكرمة، ما يخلق طلباً هائلاً على السفر.