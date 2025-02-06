140% ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في الإمارات لزيادة طلبات العمرة
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة كبيرة في الاستفسارات والحجوزات المتعلقة بالعمرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 140% تقريباً مقارنة بأشهر الشتاء في العام الماضي.
وقال أحد منظمي العمرة لصحيفة "خليج تايمز" إن العديد من السكان حريصون على بدء وإنهاء شهر رمضان في مدينة مكة المكرمة، ما يخلق طلباً هائلاً على السفر.
يفضل العديد من المعتمرين الوصول إلى مكة قبل حلول الشهر الفضيل ليتمكنوا من أداء صلاة التراويح الأولى في المسجد الحرام. بينما يختار آخرون قضاء الأيام الأخيرة من رمضان في مدينة مكة المكرمة، إما للاحتفال بالعيد هناك أو للعودة إلى ديارهم بعد الإفطار، وفقاً لما ذكره شهاب بيرواد من وكالة ريحان الجزيرة للسياحة.
وقال بيرواد: "نتلقى عدداً كبيراً من المكالمات للسفر في فبراير وأوائل مارس، تزامناً مع بداية شهر رمضان. وبينما أدى آلاف المقيمين في الإمارات مناسك العمرة في يناير، من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير في فبراير مع اقتراب شهر رمضان".
ورصدت صحيفة «خليج تايمز» أسعار تذاكر الطيران، ووجدت أن متوسط أسعار تذاكر الطيران بين أكتوبر وديسمبر 2024 بلغ 580 درهماً إماراتياً للرحلة المباشرة ذهاباً وإياباً.
ويبلغ سعر تذكرة الذهاب فقط من دبي إلى جدة حالياً 980 درهماً إماراتياً، بينما يتراوح متوسط سعر تذكرة الذهاب والإياب حول 1400 درهم إماراتي. وخلال الأيام الأولى من شهر رمضان، يرتفع سعر التذكرة إلى حوالي 1200 درهم إماراتي، وبحلول نهاية الشهر الكريم، تبدأ الأسعار من 1600 درهم إماراتي من دبي. أما من أبوظبي، فتبدأ الأسعار من 1700 درهم إماراتي.
لا تغيير في الخطط
ورغم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، لا يزال بعض المقيمين ملتزمين بخطط العمرة الخاصة بهم.
أحمد خليل، رجل أعمال مقيم في دبي ويدير شركة ملابس، كان يخطط في البداية للسفر في ديسمبر/كانون الأول، لكنه قرر أداء العمرة خلال شهر رمضان بدلاً من ذلك.
وقال خليل: «في ديسمبر/كانون الأول، بلغ سعر تذكرة الذهاب نحو 380 درهماً، ولم يتجاوز إجمالي نفقاتي، بما في ذلك الإقامة والطعام، 2200 درهم».
"الآن، ومع اقتراب شهر رمضان، ارتفعت أسعار التذاكر لبداية الشهر إلى 750 درهماً لرحلة الذهاب، بينما تتراوح أسعار تذاكر العودة بين 400 إلى 700 درهم. لكن أكبر نفقاتي هي الإقامة، التي تكلفني حوالي 2000 درهم لمدة أربعة أيام. وقد تجاوز إجمالي نفقات سفري الآن 4000 درهم."
وفي حين أبدى البعض استعدادهم لتحمل النفقات الأعلى، اختار آخرون تأجيل العمرة إلى ما بعد شهر رمضان.
كان رجل الأعمال "شنير جاوايمان" من منطقة ديرة يرغب في أداء مناسك العمرة مع عائلته أثناء زيارة والديه لدبي، إلا أنه تراجع عن الفكرة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير.
وقال جاوايمان "إن حجز تذاكر لعائلتي بأكملها سيكلفني الكثير من المال. وبدلاً من ذلك، سنسافر في أبريل. ونأمل أن يكون الطقس مناسباً بحلول ذلك الوقت وأن تكون الأسعار أقل بشكل كبير".
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى توفير تكاليف السفر، اقترح بيرواد مساراً بديلاً: "الطيران من الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض ثم السفر بالحافلة إلى مكة. ورغم أن هذا الخيار يستغرق وقتاً طويلاً، إلا أنه قد يوفر بديلاً أكثر ملاءمة للميزانية مقارنة بالرحلات الجوية المباشرة".
وتظل أسعار رحلات حافلات العمرة من الإمارات مستقرة، حيث تبدأ من 1200 درهم لرحلة مدتها 10 أيام، شاملة الإقامة والتأشيرة. وقال بيرواد: "من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 30 إلى 40 في المائة مع اقتراب شهر رمضان، حيث تصل الباقات إلى 1700 درهم بسبب زيادة تكاليف الإقامة".
ورغم ارتفاع النفقات، فإن كثيرين يعطون الأولوية لرحلتهم الروحانية على المخاوف المالية. ويقول بيرواد: "خلال شهر رمضان المبارك، لا يقلق المؤمنون بشأن المال. إنهم ينتظرون هذا الشهر المبارك طوال العام وسيسافرون بغض النظر عن التكلفة".
وأضاف بيرواد: "نتوقع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل أكبر مع اقتراب شهر رمضان. ويتزايد الطلب على رحلات العمرة، خاصة في الأيام التي تسبق الشهر الفضيل. ولا يزال العديد من المقيمين في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على خططهم، ومع تزايد الحجوزات، فمن المرجح أن ترتفع أسعار التذاكر تبعاً لذلك".