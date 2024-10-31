زيادة طفيفة في تعرفة سيارات الأجرة بعجمان

وياتي هذا الارتفاع الصغير في الأسعار بعد انخفاضها لمدة شهرين متتاليين، علماً بأن أسعار الوقود الجديدة التي سيتم تطبيقها في كافة أنحاء الدولة اعتباراً من الأول من نوفمبر هي كما يلي: