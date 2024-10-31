زيادة طفيفة في تعرفة سيارات الأجرة بعجمان
قالت هيئة النقل في عجمان في منشور لها يوم الخميس 31 أكتوبر، إن تكلفة ركوب سيارة أجرة في عجمان ستزيد بمقدار 0.2 فلس لكل كيلومتر في نوفمبر المقبل.
من المقرر أن تبلغ أجرة الكيلومتر الواحد في عجمان الشهر المقبل 1.77 درهم، وهي زيادة طفيفة عن سعر الشهر الماضي الذي بلغ 1.75 درهم.
وياتي هذا الارتفاع الصغير في الأسعار بعد انخفاضها لمدة شهرين متتاليين، علماً بأن أسعار الوقود الجديدة التي سيتم تطبيقها في كافة أنحاء الدولة اعتباراً من الأول من نوفمبر هي كما يلي:
سيبلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 نحو 2.74 درهم، مقارنةً بـ 2.66 درهم في أكتوبر/تشرين الأول.
سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 نحو 2.63 درهم، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 2.54 درهم.
سيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 إلى 2.55 درهم، مقارنةً بـ 2.47 درهم للتر في أكتوبر.
اعتماداً على نوع السيارة، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في نوفمبر سيكلفك ما بين 4.08 و6.66 درهماً إماراتياً أكثر من الشهر الماضي.