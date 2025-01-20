زيادة طفيفة في أسعار الذهب بدبي مع ترقب خطاب ترامب

وأضاف تشو أن توقعات الذهب تتأثر أيضاً بأحداث رئيسية، بما في ذلك البداية المتوقعة لولاية دونالد ترامب الرئاسية. وقال تشو: "قد يكون لهذا الأخير آثار كبيرة على السياسات الاقتصادية والتجارة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية المحتملة التي قد تؤدي إلى التضخم والتوترات التجارية، مما يعزز مكانة الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين. وعلى الرغم من أن الطلب من جانب البنوك المركزية لا يزال يدعم أسعار الذهب بقوة، فإن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مثل وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، قد تقلل من الطلب الفوري على الملاذ الآمن للمعدن النفيس".