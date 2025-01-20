زيادة طفيفة في أسعار الذهب بدبي مع ترقب خطاب ترامب
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، أول أيام التداول في الأسبوع، حيث تم تداول 22 ألف جرام من الذهب فوق 303 دراهم.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 قيراطاً عند 327.5 درهم للجرام صباح اليوم الاثنين، بارتفاع 0.25 درهم عن إغلاق الأسبوع الماضي. ومن بين العيارات الأخرى، تداول الذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً عند 303.25 درهم و293.75 درهم و251.75 درهم للجرام على التوالي.
عالمياً، تم تداول الذهب عند 2706.09 دولار للأوقية، بارتفاع 0.1 بالمئة.
وينتظر المستثمرون خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والذي من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق اليوم.
سجل الذهب أعلى مستوى له منذ شهر تقريباً الأسبوع الماضي بعد تحقيق مكاسب على مدى ثلاث جلسات.
كان الزخم الإيجابي مدعوماً من قبل المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الحديثة حيث استجاب المتداولون لبيانات التضخم ومبيعات التجزئة. كما أن التصريحات من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير أظهرت احتمال تخفيض أسعار الفائدة من ثلاث إلى أربع مرات في عام 2025 إذا تراجع التضخم، وهو ما قد يعزز جاذبية الذهب كأصل لا يولد عوائد.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، حسبما قال إينكي تشو، مستشار استراتيجية الأسواق المالية في إكسنيس.
وأضاف تشو أن توقعات الذهب تتأثر أيضاً بأحداث رئيسية، بما في ذلك البداية المتوقعة لولاية دونالد ترامب الرئاسية. وقال تشو: "قد يكون لهذا الأخير آثار كبيرة على السياسات الاقتصادية والتجارة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية المحتملة التي قد تؤدي إلى التضخم والتوترات التجارية، مما يعزز مكانة الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين. وعلى الرغم من أن الطلب من جانب البنوك المركزية لا يزال يدعم أسعار الذهب بقوة، فإن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مثل وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، قد تقلل من الطلب الفوري على الملاذ الآمن للمعدن النفيس".