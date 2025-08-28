زيادة سكان دبي تعيد تشكيل جودة الحياة وتعزز الطلب على الخدمات والبنية التحتية

وصل عدد سكان دبي إلى أربعة ملايين نسمة، الخميس، وهو الأعلى في تاريخها، بحسب تقديرات مؤسسة البيانات والإحصاء في دبي.
فقد تضاعف عدد السكان خلال 14 عاماً، حيث بلغ عدد المقيمين في الإمارة نحو 2 مليون نسمة في عام 2011.
وأظهرت البيانات أن عدد سكان الإمارة كان 187.187 نسمة فقط في عام 1975، ووصل إلى مليون نسمة في أوائل عام 2002، ومليوني نسمة في عام 2011، وثلاثة ملايين نسمة في عام 2018.
وارتفع عدد سكان الإمارة من مليونين إلى ثلاثة ملايين خلال سبع سنوات، ثم من ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين خلال سبع سنوات أخرى. وإذا استمر هذا المعدل من النمو، فقد يصل عدد سكان دبي إلى خمسة ملايين بحلول عام ٢٠٣٢ وستة ملايين بحلول عام ٢٠٣٩، متجاوزًا بذلك الرقم المتوقع البالغ ٥.٨ مليون نسمة وفقًا لخطة دبي الحضرية الشاملة ٢٠٤٠.
شهدت الإمارة أبطأ معدل نمو سكاني في عام ٢٠٢١ نتيجةً لتفشي جائحة كوفيد-١٩، حيث سرّحت العديد من الشركات موظفيها وعاد الكثيرون إلى أوطانهم. ومنذ ذلك الحين، استعادت الإمارة مكانتها كوجهة جذب لرجال الأعمال والمهنيين وأصحاب الملايين والمليارات، موفرةً عوائد استثمارية عالية، وفرص عمل أفضل، وأسلوب حياة عالمي المستوى، وأمانًا وسلامًا.
وعلى غرار دبي، شهد عدد سكان الإمارات أيضًا نموًا استثنائيًا على مدى العقود، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.39 مليون نسمة، وفقًا لموقع Worldometer.
وسيكون للزيادة السكانية تأثيرا مباشرا وغير مباشر على سكان المدينة من حيث ارتفاع الطلب على المساكن والمرافق التعليمية ووسائل النقل العام ومقدمي الرعاية الصحية والمرافق ومشاريع البنية التحتية وفرص العمل والتأشيرات، من بين الاحتياجات الأخرى.
عادةً ما يُترجم النمو السكاني في أي مدينة إلى زيادة في الطلب على السلع والخدمات. وبالتالي، فإن أحد التأثيرات الأولى التي سيلمسها السكان هو تنوع أكبر في الخيارات المتاحة في قطاعات متعددة. وهذا يعني أيضًا أن الطلب الإجمالي سيكون أكثر تضخمًا بطبيعته، نظرًا لوجود طلب قوي دائمًا، وفقًا لفيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال.
من ناحية سلوكية، قال إن المستهلكين قد يتطلعون إلى استكشاف المزيد من الخيارات الجديدة، بما في ذلك حلول ومقدمي خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى الخيارات الرقمية والإلكترونية لشراء البقالة والطعام وغيرها من المنتجات. وأضاف: "مع نمو سكان المدن، ستُصبح ازدحامات المرور عائقًا كبيرًا. وقد يعني ذلك أن المزيد من السكان يتطلعون إلى إعادة التوطين في أقرب المراكز السكنية وأكثرها تكلفةً بالقرب من أماكن عملهم".
لنفترض أن أجنبيًا غير مقيم اشترى عقارًا هنا ويتطلع إلى تأسيس قاعدة أعمال له. عادةً ما يتبع ذلك حشد من الأقارب والأصدقاء الذين يتطلعون إلى استكشاف حياة دبي وثقافتها النابضة بالحياة. وقد ساهم تبسيط قوانين التأشيرات في تحفيز المشترين الأجانب بشكل أكبر، كما قال.
وتحتضن دبي مجتمعًا متنوعًا من المقيمين الوافدين بمستويات دخل وأنماط حياة متفاوتة. ونظرًا لاعتماد نسبة كبيرة من السكان على وسائل النقل العام، بما في ذلك المترو والحافلات وسيارات الأجرة، فإن النمو السكاني سيتطلب المزيد من موارد النقل.
ومع ازدياد شراء السيارات، من المرجح أن يتغير الوضع العام مع إضافة مشاريع جديدة على الخط الأزرق لمترو دبي. كما يمكن أن تشهد المنطقة إعادة تنظيم شاملة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجارية جديدة، وفقًا لتوقعاته.
المصدر: مركز دبي للإحصاء