زيادة الطلب على مكاتب دبي تخفض المعروض حتى 2028

وأضاف: "في حين أن خط الإمداد أقوى هذا العام، فإن الكثير منه مؤجر مسبقاً أو مركّز في مناطق حرة محددة، وهو ما يزيد من الضغوط. ويتبنى العديد من العملاء الآن نهجاً استراتيجياً - من خلال تعظيم استخدام مساحاتهم الحالية أو استكشاف مناطق أحدث مثل دبي كوميرسيتي وإكسبو سيتي دبي لتلبية احتياجاتهم".