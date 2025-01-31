زيادة الطلب على مكاتب دبي تخفض المعروض حتى 2028
يتوقع مستشارو العقارات أن يظل سوق المكاتب في دبي - الذي يتمتع بأحد أعلى معدلات الإشغال على مستوى العالم - يعاني من نقص المعروض حتى عامي 2027-2028.
وبحسب شركة "كوشمان آند ويكفيلد كور"، من المتوقع أن يتضاعف حجم المعروض من المكاتب الجديدة في عام 2025 مقارنة بعام 2024 - بمقدار 1.66 مليون قدم مربع - ولكن من المتوقع أن يظل السوق يعاني من نقص المعروض حتى عامي 2027-2028.
وستضيف المنطقة الحرة المالية مركز دبي المالي العالمي ما يقارب ثلث إجمالي المعروض من المكاتب على مستوى المدينة على مدى السنوات الثلاث المقبلة - ومن المتوقع أن يتم تأجير معظمها مسبقاً بسبب الطلب المتواصل، كما أضافت.
وأضافت أن دبي تتمتع بثاني أعلى مستويات إشغال المكاتب في العالم بنسبة 92%، ومن المتوقع أن تتجاوز 94% بحلول نهاية عام 2025.
وقالت "براثيوشا جورابو"، مديرة ورئيسة قسم الأبحاث والاستشارات في شركة "كوشمان آند ويكفيلد كور"، إن إيجارات المكاتب ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي في عام 2024، مع توقعات بزيادات أخرى تتراوح بين 10 و12% في عام 2025. لقد تجاوز الطلب العرض، وذلك بفضل نمو الأعمال الجديدة وتدفق الشركات الأجنبية إلى دبي - مركز التجارة والسياحة والمالية في المنطقة.
وقال "روبرت توماس"، رئيس الوكالة في شركة "كوشمان آند ويكفيلد كور": "نشهد ارتفاعاً مذهلاً في الطلب على المساحات المكتبية في دبي، مع دخول المزيد من الشركات إلى السوق وسعي المستأجرين الحاليين إلى التوسع".
وأضاف: "في حين أن خط الإمداد أقوى هذا العام، فإن الكثير منه مؤجر مسبقاً أو مركّز في مناطق حرة محددة، وهو ما يزيد من الضغوط. ويتبنى العديد من العملاء الآن نهجاً استراتيجياً - من خلال تعظيم استخدام مساحاتهم الحالية أو استكشاف مناطق أحدث مثل دبي كوميرسيتي وإكسبو سيتي دبي لتلبية احتياجاتهم".
الحفاظ على الزخم في عام 2024
وقالت شركة الاستشارات العقارية "سافيلز" إن سوق العقارات التجارية في دبي حافظ على زخم قوي في عام 2024، مع تسجيل نمو كبير في قطاعي المكاتب والصناعة.
"ظل سوق المكاتب في دبي نابضاً بالحياة في عام 2024، حيث تجاوز الطلب العرض على مساحات المكاتب الفاخرة من الدرجة الأولى. وأفادت المناطق التجارية الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ووسط المدينة بإشغال شبه كامل، حيث وصل مركز دبي المالي العالمي إلى 96% بحلول نهاية العام. واكتسبت المناطق الناشئة مثل دبي الجنوب وإكسبو سيتي زخماً بسبب قدرتها على تحمل التكاليف، وتقليل الازدحام المروري، وتوافر المساحة"، وفقاً لـ "سافيلز".
وبحسب غرفة تجارة وصناعة دبي، انضم أكثر من 51 ألف شركة إلى أعضائها.
وقال "توبي هول"، رئيس الوكالة التجارية في "سافيلز" الشرق الأوسط: "مع انخفاض أسعار المساحات المكتبية من الدرجة الأولى إلى مستويات قياسية في المناطق الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي، والإمدادات القادمة في المناطق الناشئة مثل دبي الجنوب وإكسبو سيتي، يتكيّف السوق لتلبية الطلب المستدام. ويؤكد نشاط التأجير القوي الذي تقوده قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا على قدرة دبي على تلبية متطلبات الشركات الدولية مع دعم مبادرات التنمية المستدامة".