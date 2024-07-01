زيادة الطلب على تراخيص"المؤثرين" في الإمارات

تعمل العديد من وكالات الإعلان والتسويق في دولة الإمارات حالياً على ضمان ترخيص المؤثرين الذين يعملون معهم، يأتي ذلك عندما أعلنت أبوظبي أنها ستعاقب من يقوم بحملات على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ويقول خبراء المجال أنّ هذا مؤشر على أنّ مجال التسويق بواسطة المؤثرين سيتحول من مجال هواية عشوائي إلى شكل من أشكال الإعلان المنظم والمعترف به رسمياً.