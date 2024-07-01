زيادة الطلب على تراخيص"المؤثرين" في الإمارات
تعمل العديد من وكالات الإعلان والتسويق في دولة الإمارات حالياً على ضمان ترخيص المؤثرين الذين يعملون معهم، يأتي ذلك عندما أعلنت أبوظبي أنها ستعاقب من يقوم بحملات على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على التصاريح اللازمة.
ويقول خبراء المجال أنّ هذا مؤشر على أنّ مجال التسويق بواسطة المؤثرين سيتحول من مجال هواية عشوائي إلى شكل من أشكال الإعلان المنظم والمعترف به رسمياً.
وأكدت عبير فيصل، أخصائية التسويق في مجموعة "أومورفيا"، أنهم يقومون بعمليات فحص صارمة على تراخيص مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت: "مجال المؤثرين كبير جداً، وفي كثير من الأحيان، تبلغ قيمة بعض الحملات التي نقوم بها ملايين الدولارات، بالنسبة لمثل هذه الحملات، يكسب المؤثر ما يزيد عن 500 ألف درهم. لذلك، أصبح الترخيص في غاية الأهمية لغرض التتبع. ويحتوي كل ترخيص على رقم التسجيل الضريبي (TRN)، وهو أمر ضروري عند إصدار الفواتير. ومع مثل هذه الميزانيات الكبيرة، من المهم للغاية أن تكون جميع التراخيص جاهزة بحيث يمكن تتبع كل شيء وحسابه".
وستفرض دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED) اعتباراً من 1 يوليو غرامات تصل إلى 10000 درهم على مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات العاملة في تقديم الخدمات الإعلانية إذا لم يكن لديهم ترخيص ساري المفعول، وتبلغ رسوم الترخيص للأفراد 1250 درهماً وللشركات 5000 درهم.
ومنذ هذا الإعلان، تزايدت الاستفسارات عن هذه التراخيص بشكل مطرد، بحسب الخبراء.
وقال "فيروز خان"، مدير العمليات في "أريبيان بزنس سنتر": "أتلقى كل يوم ما لا يقل عن خمس مكالمات للاستفسار عن الترخيص وتكاليفه، إن خطوة أبو ظبي لفرض العقوبات شجعت بالتأكيد الناس على إجراء حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً للقانون، وعادةً ما يستفسر المتصلون عن تكاليف هذه التصاريح في أبوظبي ويتساءلون أيضاً عمّا إذا كانت هذه العقوبات قد تم تطبيقها في دبي. وعلى الرغم من عدم وجود عقوبات في دبي حتى الآن، إلا أننا ننصح عملائنا بشدة بالحصول على ترخيص تاجر إلكتروني لتنفيذ حملاتهم المؤثرة".
وحالياً، من الممكن أيضاً للمؤثرين المسجلين في الإمارات الأخرى الحصول على ترخيص للقيام بحملة في أبوظبي، ووفقاً لمركز الاتصال التابع لهيئة أبو ظبي للتنمية الاقتصادية، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح لكل حملة مقابل 50 درهماً، ويمكن تقديم الطلب عبر موقع "تم".
طلب إستثنائي
وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذه العقوبات في الإمارات الأخرى، إلا أن هناك تكهنات بأنّ السوق يتحرك نحو اتجاه أكثر تنظيماً، كما يقول خبراء المجال.
وقال "نوشاد حسن"، الذي يعمل لدى مركز الهند للأعمال: "لقد شهدنا زيادة في الطلب منذ يناير من هذا العام. منذ أن طرحت دبي تراخيص المؤثرين في عام 2018، فقد تزايد الطلب عليها، ومع ذلك، كانت الرغبة هذا العام عالية بشكل استثنائي. وأعتقد أنّ عام 2024 هو العام الذي أصدرت فيه شركتي أكبر عدد من تراخيص المؤثرين خلال فترة عملنا في البلاد".
ووفقاً لعبير، فإنّ أحد أسباب ذلك هو أن مجال التسويق من خلال المؤثرين نما بشكل كبير. وقالت: "لقد نما هذا السوق كثيراً في الإمارات، حيث تعتمد العديد من العلامات التجارية الكبرى، وكذلك تلك التي تعمل مثلنا في مجال التسويق، على المؤثرين للتسويق لعلاماتهم التجارية. لقد أفسحت طرق التسويق التقليدية المجال لحملات وسائل التواصل الاجتماعي لأنّ الأشخاص يتابعون بعناية شديدة ما يفعله المؤثرون المفضلون لديهم ويستخدمونه ويروجون له".
مؤشرات مبكرة
وقال نوشاد أنّ هناك مؤشرات مبكرة في السوق تشير إلى فرض نوع من العقوبات. وأضاف: "كان هناك بعض الأحاديث بين الشركات وأصحاب النفوذ حول العقوبات التي كانت قيد الإعداد. على الرغم من أن هذه القواعد لم يتم تطبيقها إلا في أبو ظبي حالياً، إلا أن جميع الأطراف المعنية تعتبر ذلك علامة على أن قواعد مماثلة قد تظهر قريباً في جميع الإمارات. لذلك، يجب على كل من يريد إطلاق حملات مؤثرة التأكد من حصوله على التصاريح اللازمة.
وأحد هؤلاء الأشخاص الذين يمتثلون لهذه القوانين هي عازفة "البيتبوكس" الهندية "أردرا ساجان". على الرغم من أنها مقيمة في الهند، إلا أنها غالباً ما تسافر إلى الإمارات للقيام بالحملات الإعلانية. وقالت: "منذ أن أصبحت مؤثرة، دُعيت كثيراً للقيام بإعلانات لشركات ومنتجات مقرها الإمارات ".
وأضافت: "لذلك عندما أتيت إلى دبي هذا العام، قررت الحصول على ترخيص للقيام بالحملات بشكل قانوني. وأعتقد أن هذا الترخيص سيكون عاملاً رئيسياً في التمييز بين المؤثرين الهواة ومنشئي المحتوى بدوام كامل، أريد أن يُنظر إليّ على أنني شخصية مؤثرة تأخذ مهنتها على محمل الجد، ولهذا السبب قررت الاستثمار في الترخيص".