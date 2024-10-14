زوج يهرب ويترك زوجته وطفلهما بديون 120 ألف درهم
سارة (اسم مستعار بناء على طلبها) مقيمة في دبي قررت إنهاء زواجها بعد سبع سنوات. وما صدمها أكثر هو هروب زوجها بهدوء من البلاد، وتركها مع طفليهما. وعندما حاولت فرض حظر سفر عليه، باءت محاولتها بالفشل.
وقالت الوافدة البالغة من العمر 31 عاماً في حديثها لصحيفة «خليج تايمز» : «رفضت المحكمة حظر السفر، مشيرة إلى أنه لا يجوز للزوجة فرض حظر سفر على زوجها».
وأضافت أن زوج الوافدة الهندية انتقل إلى السعودية في سبتمبر/أيلول 2024، بعد شهرين من طلبها الطلاق. وأضافت: "بعد أن طرحت مسألة الطلاق على زوجي، باع سيارته، وأغلق شركته، وأنهى عقد شقتنا. كنت قد انتقلت بالفعل من المنزل في هذه المرحلة، آخذة أطفالي معي. والشيء التالي الذي أعرفه هو أنه غادر البلاد عن طريق صديق".
خلال فترة زواجهما، قالت سارة إنه كان لديه ثلاث مشاريع تجارية فاشلة، وكانت تدعمها مالياً من خلال الحصول على قروض باسمها بقيمة 120 ألف درهم. كما كانت تدفع رسوم الدراسة لطفلها وإيجار المنزل كلما استطاعت، حيث كان يعاني مالياً.
الدليل الوحيد الذي لديها بشأن القروض هو إيصالات التحويل التي تبين أنها أرسلت الأموال المقترضة إلى حسابه.
ولم تشهد قضية الطلاق أي تقدم، فبعد جلسات الاستشارة التمهيدية الثلاث التي قادت المحكمة إلى قرار بصحة أسباب الطلاق وإقرار النفقة، لم يحضر أي جلسة. وقالت سارة: "كنت أذهب إلى الجلسات بمفردي، وأكافح من أجل دفع تكاليف تعليم طفلي وإدارة النفقات الأخرى، وأحاول أيضًا سداد القرض الذي أخذته له. لذلك، لم أتمكن من تعيين محامٍ لأن الرسوم القانونية باهظة".
بعد هروب زوجها من البلاد، تم إلغاء تأشيرات أطفالها لأنه كان الكفيل، لذلك كان عليها أن تدفع رسوم رعايتهم على تأشيرتها الخاصة.
وتتوجه حاليا إلى مركز العضيد، وهو مركز طباعة يقع خارج محكمة دبي ويقدم خدمات قضائية. وتقول: "أخبروني أنهم قاموا بكل شيء من جانبهم. والآن الأمر متروك للمحكمة".
هل يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من السفر؟
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، أوضحت "سمارا إقبال"، الشريك المؤسس لشركة "أراماس" الدولية للمحاماة، الحكم بشأن أمر حظر السفر على الزوجة.
"في الإمارات العربية المتحدة، لا تستطيع الزوجة عادة فرض حظر سفر على زوجها بشكل مباشر. ومع ذلك، هناك ظروف معينة يمكن فيها فرض حظر السفر، ولكنها تنطوي عمومًا على إجراءات قانونية أو تدخلات حكومية"، قالت سمارة وهي تسرد الظروف.
وفيما يلي بعض الطرق التي قد يتم بها فرض حظر السفر:
1. النزاعات القانونية: إذا رفعت الزوجة دعوى قضائية ضد زوجها (مثل المطالبات المالية، أو إجراءات الطلاق، أو مسائل حضانة الأطفال)، فقد تصدر المحكمة حظراً على السفر لضمان بقاء الزوج في البلاد أثناء القضية.
2. القضايا المتعلقة بالديون: إذا كان الزوج متورطًا في مسائل مالية أو ديون غير مسددة، فيمكن للبنك أو الدائن طلب حظر السفر من خلال المحكمة. وبينما لا تستطيع الزوجة طلب هذا الحظر بشكل مباشر، فإن النزاعات المالية داخل الزواج قد تتفاقم إلى مثل هذه الإجراءات القانونية.
3. قضايا الحضانة: في حالات الطلاق أو نزاعات حضانة الأطفال، قد تصدر المحكمة حظر سفر لمنع أحد الوالدين (في بعض الحالات الأب) من مغادرة البلاد مع الأطفال دون إذن من المحكمة.
وقال المحامي "على الرغم من أن الزوجة لا تستطيع بمفردها فرض حظر السفر، فإن الإجراءات القانونية والأحكام القضائية في حالات محددة قد تؤدي إلى فرض حظر سفر على الزوج. وتتم هذه العملية من خلال المحكمة وليس من خلال الزوجة وحدها".
وأوضح محامي الطلاق والأسرة كيف يمكن فرض حظر السفر على الأطفال أيضًا. "في كثير من الأحيان أثناء الطلاق أو بعده، قد يحاول أحد الشريكين الفرار من البلاد مع الأطفال، مما يجعل الموقف معقدًا".
وأضافت أنه "في مثل هذه الحالات، قد تفرض المحكمة حظر سفر على الطفل أو الأطفال بحيث لا يتمكن الوالد من إخراجهم من البلاد".
وهذا يوفر للوالد القلق الضمان بأن الطفل/الأطفال لا يجوز أخذهم منه وأن الأمور يتم حلها ضمن نفس الولاية القضائية.
وهناك خيار الحكم المؤقت، حيث قالت سمارة: "إذا كان الزوج موجوداً في البلاد ولم يصدر حكم نهائي، وتشعر الزوجة بأنه سيغادر البلاد قبل صدور الحكم النهائي، فيمكنها أن تطلب من المحكمة إصدار حكم مؤقت بمنعه من السفر".
وأضافت أنه "لا يلزم أن يكون المبلغ كبيرا في الحكم المؤقت، لكنه يكفي لفرض حظر السفر".
وإذا غادر الزوج قبل أي منهما، فإن الحكم يمكن تنفيذه في المحكمة، وقد يصدر أمر بالقبض عليه، وهذا يعني أنه سيتم القبض عليه عند دخوله البلاد.
هل يمكن استرجاع الأموال؟
وفي قضية سارة، حيث استخدم زوجها كل الأموال التي أخذتها عبر قروض من البنك ثم فر خارج البلاد، أوضحت سمارا ما إذا كان من الممكن استعادة أموالها.
وقال محامي الأسرة "من المستحيل في الغالب أن تكون الأموال قد أخذت من البنك باسمها، وقد لا تكون إيصالات التحويل إلى حساب زوجها دليلاً كافياً للمحكمة".
في الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت قروضًا أو عقارات تم شراؤها باسم شخص ما، فإن السلطة المختصة لا تعتبر سوى الشخص الذي تم شراء العقار باسمه هو المالك الشرعي. وتتطلب المحكمة أدلة واضحة على نقل الأموال لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأضاف سمارة أنه "ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب بين الشريكين حول المال الذي تم إقراضه أو العقار الذي تم شراؤه، فعندئذ فقط يجوز للمحكمة إعادة المال أو مطالبة الطرف الآخر بإعادة المبلغ".
يمكن أيضاً استرجاع الأموال إذا تقدم الشريك، في هذه الحالة زوجها، ووافق على المطالبات.