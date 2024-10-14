زوج يهرب ويترك زوجته وطفلهما بديون 120 ألف درهم

وأضافت أن زوج الوافدة الهندية انتقل إلى السعودية في سبتمبر/أيلول 2024، بعد شهرين من طلبها الطلاق. وأضافت: "بعد أن طرحت مسألة الطلاق على زوجي، باع سيارته، وأغلق شركته، وأنهى عقد شقتنا. كنت قد انتقلت بالفعل من المنزل في هذه المرحلة، آخذة أطفالي معي. والشيء التالي الذي أعرفه هو أنه غادر البلاد عن طريق صديق".