زوجان يعتصمان في مكتب شركة بدبي فشلت في تأمين إقامة كندية لهما

ولم تتلق الشركة أي رد على رسالة إلكترونية أرسلتها صحيفة خليج تايمز إلى الشركة. وفي الرابع من يوليو/تموز، أرسلت صحيفة خليج تايمز رسالة إلكترونية أخرى بشأن شكوى مماثلة من زوجين باكستانيين زعما فيها أن الشركة فشلت في تأمين إقامتهما على الرغم من الدفع المسبق. ولم تتلق تلك الرسالة الإلكترونية أيضًا أي رد على الرغم من التذكيرات. وقد رفع الزوجان الباكستانيان الأمر الآن إلى المحكمة، مما أضاف إلى القائمة المتزايدة من القضايا القانونية ضد الشركة، حيث من المقرر عقد أول جلسة استماع في الثاني عشر من أغسطس/آب.