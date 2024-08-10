زوجان يعتصمان في مكتب شركة بدبي فشلت في تأمين إقامة كندية لهما
رفض زوجان من الشارقة مغادرة مكتب شركة هجرة في دبي لمدة أربعة أيام بعد أن فشلت الشركة في تأمين الإقامة الدائمة لهما في كندا، على الرغم من الدفع المسبق.
وقال الزوجان إنهما شعرا بالإحباط، فاعتصما في مقر الشركة في مبنى بلازا بمنطقة الرقة في ديرة، من صباح الاثنين حتى مساء الخميس. ويدعي الزوجان أن الشركة رفضت معالجة أوراقهما أو إعادة الأموال التي دفعاها.
وقال "إس بي"، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية: "لم نكن نريد اللجوء إلى هذا، لكن لم يكن أمامنا خياراً آخر"، موضحين أنهما دفعا 40 ألف دولار كندي (حوالي 106958 درهماً إماراتياً) على مدى ثلاث سنوات لكنهما لم يتلقيا أي تحديثات أو استرداد للمبالغ.
وأوضحت "آر بي"، التي يعمل في مجال المبيعات، أنهما تقدما في البداية بطلب بموجب برنامج الهجرة الأطلسية التابع للحكومة الكندية في عام 2019. ويوفر برنامج الهجرة الأطلسية طريقاً للحصول على الإقامة الدائمة للعمال الأجانب المهرة في المقاطعات الأطلسية في كندا. وعندما لم ينجح ذلك، أوصى المستشارون بالتقدم بطلب للحصول على تقييم تأثير سوق العمل (LMIA)، وهي وثيقة يحتاجها أصحاب العمل في كندا قبل توظيف العمال الأجانب.
"لقد رتبوا لي مقابلة عمل، وكان هذا آخر ما سمعناه منهم"، قال إس بي. "لقد كنا نطلب التحديثات منذ أشهر، لكن طلباتنا لم تتم الإجابة عليها، وكانت آخر دفعة لنا وقدرها 15 ألف دولار كندي (40100 درهم) قبل 10 أشهر في أكتوبر".
وفي يوم الاثنين، حزم الزوجان حقيبة صغيرة واحتلا مكتب الشركة في الطابق الخامس، ورفضا المغادرة حتى تلقيا رداً حاسماً. ووفقًا لـ أربي، "كنا ننام على الأريكة، ونطلب الطعام الجاهز، ونستخدم حماماً مشتركًا في المبنى".
وعندما زارت صحيفة خليج تايمز المكتب بعد ظهر يوم الخميس، أكد الموظفون وجود الزوجين ولكنهم رفضوا الإدلاء بمزيد من التعليقات. وتحدثت صحيفة خليج تايمز مباشرة مع إس بي وآر بي، اللذين شاركا محنتهما. ويفكر الزوجان الآن في اتخاذ إجراء قانوني.
ولم تتلق الشركة أي رد على رسالة إلكترونية أرسلتها صحيفة خليج تايمز إلى الشركة. وفي الرابع من يوليو/تموز، أرسلت صحيفة خليج تايمز رسالة إلكترونية أخرى بشأن شكوى مماثلة من زوجين باكستانيين زعما فيها أن الشركة فشلت في تأمين إقامتهما على الرغم من الدفع المسبق. ولم تتلق تلك الرسالة الإلكترونية أيضًا أي رد على الرغم من التذكيرات. وقد رفع الزوجان الباكستانيان الأمر الآن إلى المحكمة، مما أضاف إلى القائمة المتزايدة من القضايا القانونية ضد الشركة، حيث من المقرر عقد أول جلسة استماع في الثاني عشر من أغسطس/آب.
وفي الوقت نفسه، تواصل محمد جاويد، وهو عميل آخر من عُمان، مع صحيفة الخليج تايمز قائلاً إنه دفع للشركة 70 ألف درهم إماراتي مقابل الهجرة إلى كندا. وذكر جاويد أنه زار مكتبهم مع عائلته في وقت سابق من هذا الأسبوع لكنه لم يتلق أي رد إيجابي.
في السنوات الأخيرة، تحطمت أحلام مئات السكان في الهجرة بعد أن فشلت الشركات المارقة في الوفاء بوعودها أو اختفت بين عشية وضحاها مع أموالهم.