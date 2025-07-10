زوجان في دبي ينقذان الأرواح مجاناً: رسالة حب وعطاء في قلب الصحراء

هناك العديد من الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي يشاركون جوانب مختلفة من حياتهم، بعضهم يسافر حول العالم، والبعض الآخر يطبخ وجبات شهية، والبعض الآخر يدوّن روتينه اليومي بالفيديو، والبعض الآخر يستضيف بودكاست ممتع. لكن زوجين في دبي يفعلان شيئًا مختلفًا تمامًا. لقد كرّسا عطلات نهاية الأسبوع، وأحيانًا أيام الأسبوع، ليس للسعي وراء الشهرة، بل لمساعدة المحتاجين.