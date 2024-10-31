زوجان فلبينيان مخالفان: ربحنا 200 ألف درهم بإزاحة الغرامات

وأضافت ماري: "في المرة الأخيرة التي فحصنا فيها، تراكمت على كل منهم غرامة تقترب من 100 ألف درهم. ولحسن الحظ، كان ذلك أيضًا هو الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات العربية المتحدة عن برنامج العفو. لقد تقدمنا بالفعل بطلب العفو الشهر الماضي، لكن كان علينا إنهاء بعض المستندات أولاً، ولهذا السبب لم نتمكن إلا من إنهاء كل شيء الآن".