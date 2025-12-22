"زواج بنقرة زر".. رأس الخيمة تسهل ارتباط غير المسلمين

وسعت محاكم رأس الخيمة نطاق الوصول إلى خدمات الزواج المدني، مما يوفر للأزواج بديلاً حديثاً ومبسطاً للإجراءات القضائية التقليدية. تضمن هذه الخدمة، المصممة أساساً لغير المسلمين، الوضوح القانوني والحماية لكلا الطرفين مع استيعاب التنوع السكاني من المقيمين والزوار والمواطنين.

وأوضح إبراهيم عبده، المدير العام لمركز "واسطك" لتخليص المعاملات والترجمة، أن خدمة الزواج المدني ليست جديدة ولكن تم تعزيزها في السنوات الأخيرة لتقديم مرونة أكبر. وقال: "ما يميز الخدمة الحالية هو خيار إتمام الإجراءات عن بُعد؛ حيث يمكن للأزواج تقديم الطلبات عبر الإنترنت، وحضور الإجراءات عبر الفيديو، واعتماد عقد الزواج دون الحاجة لزيارات متكررة للمحكمة".

كما تعطي الخدمة الأولوية للخصوصية والمراعاة الثقافية؛ إذ تتيح القاعات المخصصة، والمنفصلة عن مباني المحاكم الرئيسية، للأزواج إتمام الإجراءات القانونية والاستمتاع باحتفالات صغيرة في أجواء خاصة. ويمكن لهذه المساحات استيعاب عدد محدود من الضيوف وتوفير فرص للتصوير الفوتوغرافي، مما يخلق تجربة احتفالية طابعها شخصي. وتظل التكاليف متواضعة، حيث تتراوح عادة بين 370 و500 درهم، مع توفر خيارات إضافية لاحتفالات مخصصة.

ويمكن للأزواج أيضاً إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات محددة، مثل تكاليف التعليم أو ترتيبات حضانة الأطفال، كجزء من العقد المدني. وبمجرد موافقة القاضي عليها، تتمتع هذه الاتفاقيات بنفس القوة التنفيذية للحكم القضائي، مما يوفر اليقين القانوني وراحة البال.

وأشار عبده إلى أن الخدمة شهدت اهتماماً ثابتاً منذ إطلاقها، قائلاً: "في المتوسط، يتم إتمام حوالي أربعة زيجات يومياً"، مضيفاً أن الأعداد تتقلب قليلاً حسب توافر القاضي، لكن الطلب الإجمالي تزايد مع نمو الوعي بالخدمة.

مؤخراً، خاض زوجان بريطانيان مقيمان في الإمارات، جافين روبنسون وفرانسيسكا مكاردل، تجربة مراسم الزواج المدني وأشادا ببساطتها وكفاءتها. وأوضح روبنسون: "بما أننا ننتمي لعائلات كبيرة، كان علينا أن نكون استراتيجيين بشأن مكان وكيفية زواجنا، خاصة مع وجود عدة خطوبات حديثة في العائلة. سمح لنا عقد الزواج المدني بالتركيز على الاستمتاع بيومنا دون القلق بشأن الأوراق الرسمية أو الأمور اللوجستية".

كما أبدى الزوجان تقديرهما لسهولة التواصل مع القاضي عبر الاتصال المرئي. وقالت مكاردل: "كان الأمر بسيطاً جداً وواضحاً ومباشراً. كان القاضي ودوداً ومنفتحاً، حتى إنه ابتسم لنا، مما ساعدنا حقاً على الشعور بالراحة".

وكان استلام عقد الزواج المصدق رسمياً في نفس اليوم ميزة كبرى أخرى. وأضاف روبنسون: "هذا يزيل التوتر غير الضروري؛ فالزواج بحد ذاته حدث عاطفي ومثير بما يكفي دون الحاجة للقلق بشأن متابعة الأوراق أو التأخير".

كما عززت قاعة الزواج المدني المخصصة من تجربتهما من خلال الجمع بين الإجراء القانوني والاحتفال في مكان واحد. وأشارت مكاردل إلى أن "القاعة كانت مقدمة بشكل جميل ومجهزة جيداً. بالنسبة للأزواج الذين يرغبون في القيام بكل شيء في مكان واحد، فهذا خيار رائع ومساحة ممتازة لالتقاط صور تذكارية".

وأوصى الزوجان بشدة بهذه الخدمة للآخرين، حيث قال روبنسون: "كان فريق الاستقبال مرحباً ومتعاوناً للغاية، وكان الجميع في المكتب محترفين وداعمين طوال العملية، وخاصة إبراهيم الذي كان ممتازاً. التجربة الإجمالية كانت سلسة وفعالة وممتعة حقاً".

الجدير بالذكر أن محاكم رأس الخيمة بدأت رسمياً في قبول طلبات الزواج المدني في أوائل عام 2023 تماشياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022. وتُقدم الطلبات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، ويجب أن تستوفي متطلبات محددة، منها ألا يقل العمر عن 21 عاماً، وعدم وجود موانع قانونية أو دينية، وموافقة صريحة وواضحة من الطرفين، ثم يُبرم عقد الزواج بحضور القاضي.