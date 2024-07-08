زهرة ومفضل: قصة نجاح تتحدى "القزامة" وتلهم الجميع

كما كان لزهرة نصيبها الخاص من النضال. وتقول: "إن السفر في الأماكن العامة، وخاصة الأماكن المزدحمة، كان بمثابة كابوس لأنه لا توجد مرافق منفصلة، وعندما نقف، نكون في ذروة منطقة الأرداف للشخص العادي، وهو أمر غير ممتع للغاية".

كيف تفسح المجال للأمل عندما تكون الحياة اليومية أكثر تحدياً من غيرها؟ إن السخرية اليومية والنظرات المستهزئة كافية لكسر روحك كل يوم، وفي كل لحظة.