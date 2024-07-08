زهرة ومفضل: قصة نجاح تتحدى "القزامة" وتلهم الجميع
يكمن "الجمال" في عيون من يراه، وكذلك مفهوم "العادي". بطول 127 سم و138 سم على التوالي، قد لا يتناسب المقيمان في دبي "زهرة" و"مفضل خمري" مع ما يعتبره المجتمع طبيعياً. لكن هذا لن يتغيرحتى تبدأ في التحدث إليهما وتكتشف حياتهما الاستثنائية. تقول زهرة أنهُا ولدت في عائلة "عادية" ("طول والدتي 6 أقدام"، كما تقول).
ومع ذلك، فقد تم تشخيص إصابتها بالقزامة في طفولتها، أما مفضل فقد أصيب بالتقزم، أي أن أطرافه لم تكن متناسبة مع جسده. إنه تشخيص يميل إلى انتزاع الأمل من حياة الناس. لكن مفضل وزهراء كانا، بكل الطرق، تجسيداً لما يمكن أن يحققه التصميم البشري.
نشأت زهرة ومفضل في مومباي، ولم يتخيلا أبداً أن يجدا الرفيق لأنفسهما لأنهما لا يعدا أملاً لأولئك الذين يختلفون عنهم. وكما يقول مفضل: "لقد تم تنظيم العالم هندسياً، وهو مخصص للأشخاص ذوي الأطوال المحددة. أنا لا ألوم العالم على ذلك. عندما تسافر بالطائرة أو القطار، تحتاج إلى حمل مسند للقدمين حتى تكون ساقيك مرتاحة ولا تشعر بألم في فخذيك أو الجزء السفلي من أطرافك".
كما كان لزهرة نصيبها الخاص من النضال. وتقول: "إن السفر في الأماكن العامة، وخاصة الأماكن المزدحمة، كان بمثابة كابوس لأنه لا توجد مرافق منفصلة، وعندما نقف، نكون في ذروة منطقة الأرداف للشخص العادي، وهو أمر غير ممتع للغاية".
كيف تفسح المجال للأمل عندما تكون الحياة اليومية أكثر تحدياً من غيرها؟ إن السخرية اليومية والنظرات المستهزئة كافية لكسر روحك كل يوم، وفي كل لحظة.
لنأخذ على سبيل المثال الوقت الذي كانت فيه زهرة ومفضل في كليتيهما. لا يعني ذلك أنهم لم يحبوا أبداً الآخرين "الطبيعيين" ولكن الخوف من الرفض كان كافياً لقمع أي رغبة كانت لديهم على الإطلاق. يقول مفضل: "لقد بدأت في توجيه إحباطي المكبوت إلى الكتب والموسيقى. شعرت أنني إذا قلت الشعر أو قرأت الغزل، فإن الفتيات سوف ينجذبن إلي. ولكن لم تنجذب أي منهن لأنه بالنسبة لهن، حتى الشاعر يجب أن يكون رجلاً طويل القامة، أسمر اللون، وسيماً، أليس كذلك؟ ثم هناك احتمال أن يكون النسل قصير القامة وهو ما يخيف الناس في كثير من الأحيان." توافق زهرة على أنه عندما يكون هناك فراغ عاطفي، فإنك تميل إلى تعويضه من خلال التفوق في التعليم لأن هناك بدائل أقل للمعرفة.
أو خذ، على سبيل المثال، عندما أخبر ابن عم مفضل عن زهرة وقررا أن يلتقيا في موعد غرامي في باندرا، مومباي. وكانت بمثابة أمسية لا تُنسى في مطعم صيني، هذه اللحظة شابها أيضاً المتفرجون الفضوليون الذين كانوا يحدقون في الثنائي. ثم جاءت مراسم الزفاف. تتذكر زهرة: " بدا الناس وكأنهم يقولون: "لنلقي نظرة على هذين الزوجين". لقد كانوا مستمتعين برؤيتنا".
وفي الوقت الذي فكر فيه الزوجان في تكوين أسرة، قررت زهرة الذهاب للحصول على استشارة وراثية، ونصحها الأطباء بأن هناك فرصة بنسبة 50% أن ترث ابنتها هذه الحالة. تقول زهرة: "كنا مستعدين. لقد أخبرنا الطبيب أننا عشنا حياتنا كلها كأشخاص صغار، لذلك لا مشكلة لدينا إذا أصيب طفلنا بهذا المرض". لقد تعرضت زويا، ابنة مفضل وزهرة، للتنمر كثيراً مما اضطرها إلى تغيير ثلاث مدارس.
قالت زهرة: "تطلب منا ابنتي ألا نرافقها إلى المركز التجاري لأن الناس يميلون إلى السخرية منا. عندما تكون مع أصدقائها، تكون أكثر هدوءاً". ويضيف مفضل أن زويا تشعر بالحاجة إلى التفوق على الآخرين من أجل لفت الانتباه. وقال: "لكن لماذا يجب على شخص قصير القامة أن يتفوق بما يفوق قدراته حتى يلفت الانتباه؟ وبمجرد ملاحظة ذلك، عليه أن يستمر في التفوق حتى يتم قبوله. كيف يكون هذا عادلاً؟ "
إذا كانت الحياة اليومية تمثل تحدياً لنا جميعاً، فتخيل مدى التحدي الذي تمثله بالنسبة للأشخاص ذوي القامة القصيرة. ما يجعل قصة زهرة ومفضل ملهمة هو كيف وجدا سعادتهما وكافحا في طريقهما إلى النجاح بدلاً من ترك حالتهما تحدد هويتهما. واليوم، يشغل مفضل منصب الرئيس التنفيذي لبنك المالديف الإسلامي، بينما تعمل زهرة مع أصحاب الهمم في دولة الإمارات . تدين زهرة بشدة لجولشان كافارانا، مؤسس كلية الشؤون الدولية الذي منحها أيضاً فرصة للعمل مع الفنان الإماراتي الشهير عبد الله لطفي.
وأضاف مفضل: "كم مرة رأيت رؤساء الشركات التنفيذيين قصيري القامة؟ داخل المؤسسات، يجب أن يكون صوتك أعلى من البقية وأن تؤدي أداءً أفضل منهم. سيكون هناك دائماً تحيز يأتي بأشكال عديدة عندما يتعلق الأمر بالزيادات والفرص. عندما انتقلت إلى وظيفتي الأخيرة كرئيس تنفيذي لبنك المالديف الإسلامي، شكرت مجلس الإدارة على تعيين "رجل قصير" كرئيس تنفيذي. لم أتمكن من تحقيق ذلك في بعض البنوك التي كنت أتعامل معها سابقاً، ولم أتمكن من الارتقاء إلى المستوى الذي اعتقدت أنني سأحققه".
ويقول إنّ الشمولية لا تتعلق بالجنس وحده، بل تتعلق بإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي "القدرات المختلفة". وهو الأمر الذي لم يكن سهلاً على زهرة في سنواتها الأولى. زهرة، التي درست الهندسة، كانت شغوفة بالرسوم المتحركة. لكن بعد زواجها من مفضل، لم تتح لها الفرصة أبداً لإعادة تأسيس تلك المهنة. وبعد سنوات بدأت العمل بشكل وثيق مع أصحاب الهمم.
"لقد وصلنا إلى الاستقلال المالي في وقت متأخر جداً من الحياة. الآن أشعر أنه من المهم أن يكون الأمر كذلك. هذا ما نستمر في إخبار ابنتنا به. إنها تريد أن تصبح طبيبة بيطرية، ولحسن الحظ، هناك سابقة لذلك حيث يوجد شخص قصير القامة يعمل كطبيب بيطري." ويعترف الثنائي بأن العيش في دولة الإمارات قد شكل حاضرهما ومستقبلهما، وكلاهما ممتن للتسهيلات التي توفرها الدولة لأصحاب الهمم.
اليوم، يعيش الزوجان زواجاً عن بعد، حيث أن عمل مفضل أبقاه في المالديف وزهرة في دبي. تبلغ ابنتهما زويا 16 عاماً، ويؤكد الزوجان أن كل ما علموها إياه هو أن تكون واثقة بنفسها "أن تنظر إلى المرآة وتحب كل جزء من جسدها". وقال مفضل: "أقول لها لا تشعري في أي وقت أنه يحق لك الحصول على أي شيء لأنك شخص قصير القامة. في اللحظة التي يكون لديك هذا الشعور بالاستحقاق، فإنك مدعاة للشفقة. يجب عليك إنشاء اسم لنفسك. دع الناس يرون قيمة فيك. حتى لو تعرضت للتمييز سلبياً، فإن النار بداخلك سوف تشتعل أكثر من ذلك بكثير."