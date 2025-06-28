زهران ممداني: أول مسلم يقترب من عمدة نيويورك وقصة عائلية تجمع الهند وسوريا ودبي

كان زهران ممداني، المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك، حديث المدينة بين الأميركيين وغير الأميركيين على حد سواء، حيث حظي بقدر كبير من الاهتمام بسبب تراثه الهندي وكونه أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك إذا تم انتخابه.

ويتحدث الاشتراكي الديمقراطي أيضًا إلى العديد من الأشخاص في أمريكا الذين يأملون في انخفاض تكاليف المعيشة، حيث يهدف ممداني إلى "خفض الإيجار، وإنشاء وسائل نقل عام على مستوى عالمي، وتسهيل تربية الأسرة".

بينما يُدير ممداني حملته الانتخابية، يتابع الجمهور بشغف ليس فقط تحركاته السياسية، بل أيضًا حياته العائلية. العائلة التي ينتمي إليها، والعائلة التي يسعى لبنائها.

والديه هما محمود ممداني، أستاذ الدراسات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في جامعة كولومبيا من أصل مسلم غوجاراتي، وميرا ناير، مخرجة أفلام هندية أمريكية اشتهرت دوليًا بأفلامها مثل "زفاف مونسون" و "سلام بومباي" .

ممداني متزوج أيضًا من راما دوجي، رسامة ورسامة رسوم متحركة سورية مقيمة في بروكلين، نيويورك. في أجواء رومانسية على سطح مبنى في خور دبي، أُقيم حفل زفافهما أواخر عام ٢٠٢٤، وأُقيم حفل زفافهما. دبي هي موطن عائلة دوجي، وفقًا لحملة ممداني.

وأضافت حملة ممداني أن ذلك تم قبل زواجهما في حفل مدني في مكتب كاتب المحكمة في مدينة نيويورك.