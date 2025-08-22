زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب صفد في الفجيرة

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر منطقة صفد في إمارة الفجيرة، بحسب الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
ضربت الهزة، التي بلغ عمقها 2.3 كيلومتر، الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة (22 أغسطس). وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن السكان لم يشعروا بها، ولم يكن لها أي تأثير على الإمارات.
قبل يوم واحد فقط، ضرب زلزال بقوة ٢.٢ درجة منطقة مدحاء في سلطنة عُمان الساعة ٥:١٣ صباحًا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضرب زلزال بقوة ٣.٥ درجة ولاية السلع. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بيانًا أكد فيه أن الهزة كانت خفيفة في المنطقة، ولكن لم يكن لها تأثير يُذكر.
في غضون ذلك، في 5 أغسطس/آب، أي قبل أيام قليلة من زلزال سيلا، سُجِّل زلزال بقوة 2 درجة في خورفكان. وأوضحت الهيئة أن الهزة، التي رُصِدت الساعة 8:35 مساءً، شعر بها السكان بشكل طفيف، لكنها لم تُؤثِّر عليهم.
رغم أن الإمارات العربية المتحدة لا تقع في منطقة زلازل كبيرة، إلا أنها تشهد أحيانًا هزات أرضية خفيفة. ويعود ذلك إلى وقوعها بالقرب من سلسلة جبال زاغروس، إحدى أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز ، أوضح أحد علماء الزلازل في المركز الوطني للأرصاد الجوية أن سلسلة جبال زاغروس، التي تمتد عبر إيران والعراق، تسجل نشاطًا زلزاليًا بشكل متكرر، مما ينتج عنه في بعض الأحيان زلازل قوية.
وقال محمد الحسني، القائم بأعمال رئيس قسم الرصد الزلزالي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، لصحيفة " خليج تايمز " خلال مقابلة حصرية: "هذه الأحداث، على الرغم من أنها تتركز في كثير من الأحيان على بعد مئات الكيلومترات، يمكن أن تنتج هزات قد يشعر بها سكان أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في الإمارات الشمالية".