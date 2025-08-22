زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب صفد في الفجيرة

وقال محمد الحسني، القائم بأعمال رئيس قسم الرصد الزلزالي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، لصحيفة " خليج تايمز " خلال مقابلة حصرية: "هذه الأحداث، على الرغم من أنها تتركز في كثير من الأحيان على بعد مئات الكيلومترات، يمكن أن تنتج هزات قد يشعر بها سكان أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في الإمارات الشمالية".