زلزال بسيط بمنطقة مدحاء بالفجيرة التابعة لسلطنة عمان

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر منطقة مدحاء بسلطنة عمان خلال ساعات الصباح الباكر، بحسب الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ضرب الزلزال الساعة 5.13 صباحًا على عمق 5 كيلومترات.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الحالة لم يشعر بها السكان ولم يكن لها أي تأثير على الإمارات.

مدحاء جيب عُماني صغير داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. يقع في منتصف المسافة تقريبًا بين شبه جزيرة مسندم وباقي عُمان، ويحتضن الفجيرة. ورغم عزلتها الجغرافية داخل الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر مدحاء جزءًا من عُمان، وتُدار من محافظة مسندم.