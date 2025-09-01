زلزال أفغانستان يهزّ القلوب: المغتربون في الإمارات يتشاركون قصص الخوف والأمل

ضرب زلزال مدمر بقوة 6.0 درجة شرق أفغانستان في وقت متأخر من ليلة الأحد، ما أدى إلى نوم العديد من الأشخاص بينما كان آخرون يستعدون للنوم.
يُخشى مقتل المئات، ويتزايد قلق المغتربين الأفغان في الإمارات العربية المتحدة على سلامة عائلاتهم في وطنهم. لم يتمكن الكثيرون منهم من الوصول إلى أحبائهم بسبب الأضرار الجسيمة والتضاريس الجبلية النائية للمناطق المتضررة.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال الأفغاني في الإمارات حاجي عبيد الله صدر خيل عن مخاوفه من أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير، حيث لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.
وقال عبيد الله في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الاثنين "عقد مجتمع الأعمال الأفغاني في الإمارات اجتماعا اليوم لمناقشة السبل الممكنة لدعم المتضررين من الزلزال".
نهدف إلى توفير الإمدادات الأساسية كالطعام والأدوية والبطانيات وغيرها من الضروريات. ونظرًا لتدمير العديد من المنازل، فإننا ندرس أيضًا توفير خيام لمساعدة العائلات في إيجاد مأوى مؤقت. حاليًا، تُقيّم السلطات المحلية احتياجات السكان. وبمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات، سنبذل قصارى جهدنا لدعمهم بكل ما أوتينا من قوة.
وأضاف: "لقي أكثر من 800 شخص حتفهم، ولا يزال الكثيرون يبحثون عن أقاربهم المفقودين. أخشى أن يرتفع عدد القتلى أكثر. معظم المنازل مبنية من الطين، ولا توجد طرق معبدة في المناطق النائية. الوصول إليها ممكن في الغالب باستخدام الحمير والخيول".
وقال المواطن الأفغاني نور محمد، المقيم في الإمارات منذ ما يقرب من 18 عاما، إن عمال الإغاثة وصلوا إلى المناطق المتضررة، لكنه هو أيضا يخشى أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير من المعلن.
وأضاف: "المناطق الأكثر تضررًا هي منطقتا كونار وجلال آباد الجبليتان. تحدثتُ مع أصدقاء في المدينتين، وأكدوا لي أن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض بينما تستمر جهود الإنقاذ. كونار مُدمرة بشكل خاص - فقد دُمرت قرى بأكملها. والقلق الآن هو أن يتجاوز عدد القتلى 2000 شخص".
وقال محمد: "بسبب وعورة التضاريس الجبلية، يصعب على فرق الإنقاذ الوصول إلى المناطق المتضررة. وتستخدم الحكومة الأفغانية المروحيات للوصول إلى المحتاجين".
وقال أكرم الدين محمودي، مستشار مبيعات السيارات الأفغاني المقيم في دبي: "800 شخص عدد كبير للغاية، وأستطيع أن أشعر بالألم في تلك الأسر التي فقدت أطفالها".
كان يتحدث مع أحد عملائه عبر الهاتف عندما أُبلغ لأول مرة بالزلزال الذي وقع في بلده. كان قلقًا للغاية لدرجة أنه اضطر إلى إغلاق المكالمة لأنه لم يستطع تحمل شعور القلق.
قال لصحيفة خليج تايمز : "أول ما فعلته هو الاتصال بوالدتي للاطمئنان على صحتها وعائلتها". انتقل بائع السيارات، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير، تاركًا بقية عائلته في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
على الرغم من أن عائلته لم تتأثر بالزلزال، قال محمودي إن جميع الأفغان يعانون، ويعود ذلك جزئيًا إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ضعف فرص العمل وتوقف الإنتاج المحلي، وفقًا للأمم المتحدة. وفي حديثه عن الزلزال، قال إنه شعورٌ سيءٌ للغاية، "لأننا نحن الأفغان، حتى وإن لم نكن أقارب، فنحن مترابطون بقلوبنا".
علاوة على ذلك، يُعدّ الأطفال أكثر عرضة للإصابة والوفاة في الزلازل نظرًا لهشاشتهم. ففي الزلازل التي ضربت غرب أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان أكثر من 90% من الضحايا من النساء والأطفال. قال محمودي: "إنه لشعور أسوأ عندما يشهد الأب وفاة أطفاله. لا ترغب الأم أبدًا في أن تكون على قيد الحياة لترى ما حدث. إنهم يشعرون بالألم أكثر من أي شخص آخر".
جلست صدف حداد، عضو مجلس إدارة النادي الثقافي الأفغاني في الجامعة الأمريكية بالشارقة، مع والديها لحظة ورود الخبر، وعيونهم مشدودة بقلق إلى الشاشة. قالت: "كانت لحظة من الذعر والرعب. كان سماع عدد القتلى وهو يتزايد شعورًا مؤلمًا".
يعيش معظم أفراد عائلتها وأصدقائها في أفغانستان، وأول ما فعلته هي ووالداها عند سماع الخبر هو الاتصال بهم وإرسال رسائل نصية إليهم "للاطمئنان على سلامتهم"، كما أضافت. "عند الاتصال بهم، أُبلغتُ أن الزلزال كان قويًا ومخيفًا، مما اضطرهم لإخلاء منازلهم في منتصف الليل خوفًا من انهيار البنية التحتية".
أشار الطالب الجامعي إلى أن أفغانستان بلدٌ يعاني، "فالمعونات المتاحة لمساعدة المحتاجين شحيحة، إن وُجدت، وإن وُجدت. ورغم أن السلطات المعنية وعدت، ومن المفترض أنها بدأت، بمساعدة المصابين والنازحين، إلا أن هذه العملية ستستغرق وقتًا طويلًا، مما سيؤخر وصول المساعدات إلى المحتاجين في حالات الطوارئ".