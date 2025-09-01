زلزال أفغانستان يهزّ القلوب: المغتربون في الإمارات يتشاركون قصص الخوف والأمل

على الرغم من أن عائلته لم تتأثر بالزلزال، قال محمودي إن جميع الأفغان يعانون، ويعود ذلك جزئيًا إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ضعف فرص العمل وتوقف الإنتاج المحلي، وفقًا للأمم المتحدة. وفي حديثه عن الزلزال، قال إنه شعورٌ سيءٌ للغاية، "لأننا نحن الأفغان، حتى وإن لم نكن أقارب، فنحن مترابطون بقلوبنا".