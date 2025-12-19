"زفاف السفينة".. السلطات الهندية تلاحق أموال مروج ألعاب في دبي

تسبب حفل زفاف فاخر أقيم على متن سفينة سياحية في دبي في وضع مروج هندي لمنصات الألعاب الرياضية الخيالية (Fantasy Sports) تحت مجهر السلطات في بلاده، حيث شنت سلطات إنفاذ القانون عمليات تفتيش في مواقع متعددة مرتبطة به، وفقاً لتقارير إعلامية هندية.

وقد استضاف الشخص المذكور، وهو من سكان منطقة "أوناو" بولاية أوتار برادش، حفل زفافه في دبي في وقت سابق من هذا الشهر، وأفادت التقارير أن الحفل أقيم على متن سفينة، حيث قام بنقل حوالي 20 ضيفاً من قريته إلى دولة الإمارات على نفقته الخاصة. وبعد أيام قليلة، نفذت مديرية التنفيذ الهندية (ED) عمليات تفتيش منسقة في منزله ومواقع أخرى مرتبطة به.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "داينيك جاغران" اليومية الصادرة باللغة الهندية، فإن المروج هو ابن صاحب صيدلية، ويُعرف بكونه صانع محتوى ومروج علامات تجارية لمنصات ألعاب خيالية كبرى. ويقوم المحققون حالياً بفحص المعاملات المالية المرتبطة بالترويج عبر الإنترنت وأرباح التسويق بالعمولة (Affiliate earnings).

وبحسب تقارير إعلامية محلية، وصل فريق مكون من 16 عضواً من مديرية التنفيذ في قافلة من المركبات صباح الثلاثاء، وأجروا عمليات تفتيش في منزل الشخص في قريته الأصلية، بالإضافة إلى مواقع أخرى في "أوناو" والمناطق المجاورة. كما فحص المسؤولون منزل أحد أقاربه المقربين. ولم يكن الشخص متواجداً أثناء العملية. وتتحفظ "خليج تايمز" على ذكر اسمه لأسباب قانونية.

وأفادت التقارير أن عمليات التفتيش استمرت عدة ساعات، فحص خلالها المسؤولون وثائق تتعلق بالأصول والمعاملات المالية. ولم تكشف السلطات عما إذا كان قد تم ضبط أي مبالغ نقدية أو مقتنيات ثمينة.

ويحقق المسؤولون فيما إذا كانت المبالغ الكبيرة المكتسبة من خلال منصات الرياضات الخيالية، والتي تمت بشكل أساسي عبر الترويج والإحالات القائمة على التطبيقات (Referrals)، قد تم توجيهها أو استثمارها بما يتماشى مع المعايير المالية والرقابية.

