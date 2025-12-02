٤٥ زفافًا فلسطينيًا تحت رعاية إماراتية في غزة﻿

يحتفل أربعة وخمسون عريسًا فلسطينيًا بزفافهم بعد اختيارهم من خلال سحب قرعة من بين 577 متقدمًا مسجلًا، تزامنًا مع اليوم الوطني الرابع والخمسين للإمارات العربية المتحدة.
تأتي هذه الاحتفالات كجزء من مبادرة ثوب الفرح، التي تُنظم تحت مظلة عملية الفارس الشهم 3، والتي أعادت الأمل للعائلات التي دُمرت منازلها بسبب الحرب وأحيَت الأحلام التي كادت أن تُدفن تحت الأنقاض.
تسابق المئات من الشباب المخطوبين للتسجيل على موقع عملية الفارس الشهم 3، على أمل الدخول في السحب الذي يختار 54 عريسًا ليحصلوا على زفاف إماراتي مُمول بالكامل.
وفقاً لصحيفة البيان، وفرت العملية خياماً، وحزم مساعدات أساسية، ولوازم ضرورية لـ 577 عريساً في غزة، لضمان وصول المساعدة إلى جميع من سجلوا في السحب، وليس فقط من تم اختيارهم، في جهد واسع لدعم الشباب خلال هذه الظروف الاستثنائية.
اليوم، يستعد 54 عريسًا وعروسًا للاحتفال الذي طال انتظارهم له.
قال صالح الصبّاح لـ "خليج تايمز": "بيت أحلامي دُمر بسبب الحرب، لكننا سنبدأ من جديد من الخيمة التي زودونا بها".
واقفًا بجانب الخيمة الصغيرة التي بُنيت على أنقاض ما كان يومًا منزل عائلته، أضاف الصبّاح: "كان هذا شقتنا المكان الذي حلمنا بالعيش فيه. دمرته الحرب، والآن منزلنا هو هذه الخيمة".
الصبّاح، الذي فقد منزله وساقه وعضوًا من عائلته خلال الحرب، يرفض أن يفقد الأمل. أعرب أن لحظة ظهور اسمه ضمن العرسان المختارين أعاد إليه الأمل: "كوني مختارًا أعاد لي الأمل".
مصمم على البدء من جديد، حتى وإن كان بدايته الزوجية في خيمة. "سأتزوج هنا، وسنبني منزلنا الجديد من هذه الخيمة ونبدأ عائلتنا. ما حدث لن يكسرنا. نحن شعب قوي وصامد".
وأشار أيضًا إلى أن الإمارات قدمت لهم كل ما يحتاجونه: "أعطونا خيمة، وملابس، وبدلة للعريس، وفستانًا للعروس، ونقلًا كل شيء لم أستطع تحمل تكاليفه".
أعرب عهد أبو دحروج: "بعد عامين من الحرب، جاءت هذه الفرحة في الوقت المناسب تمامًا".
قال الفلسطيني البالغ من العمر 31 عامًا: "شاركنا صفحة الفارس الشهم 3 رابطًا للشباب الذين تأجل خطوبتهم".
"سجلنا، وكان عدد المتقدمين هائلًا، فأجروا سحبًا واختروا 54 اسمًا. الحمد لله، كنت من بينهم".
استذكر لحظة نداء اسمه: "الشعور لا يُوصف... جعلت عائلتي وعائلة خطيبتي وكل منزل يسمع الخبر سعيدًا جدًا".
وأشار إلى أن المبادرة جاءت بعد معاناة هائلة: "سنتين من الحرب... لم تُسلم أي بيت، ولم تُترك أي عائلة دون تأثير. لم نكن نعرف متى سنحتفل. جاء الدعم في الوقت المثالي".
شارك معاذ أبو حليب: "فقدت كل شيء كنت أعده لزواجي.. أعادت هذه المبادرة الأمل".
كان أبو حليب مخطوبًا لمدة عام ونصف وقد أعد منزله الزوجي بالفعل. لكنه اضطر للإخلاء وترك كل ما بناه.
قال: "لم أستطع الزواج لأن كل ما أعددته ذهب. لم أستطع تحمل تكاليف السكن والمصاريف والتحضيرات".
أعرب عن فرحة عميقة لاختياره من بين العرسان اليوم، قائلاً: "أجلت زواجي حتى أتمكن من تحمل التكاليف، لكن هذه المبادرة سمحت لي بتقديم الاحتفال وجعلته ممكنًا".
وأوضح أن عائلته تعرضت للنزوح ثماني مرات. وعلى الرغم من محاولاتهم لدعمه، لم يتوقعوا قط أن يُختار اسمه.
قال حكمت ليوى، 28 عامًا: "ظننت أنني لم أُختَر... ثم فجأة سمعت اسمي".
تذكر حكمت تسجيله عبر الإنترنت واعتقاده في البداية أنه قدْ تم اختياره: "تلقيت رسالة وظننت أنني تم اختياري. ثم أدركت أنه سيكون هناك سحب. لم أتوقع أبدًا أن يُنكَر اسمي".
حضر السحب بمفرده، دون أي توقعات، حتى سمع اسمه يُعلن كالعريس السابع. "لم أستطع الوقوف... تحققت أكثر من مرة لأتأكد أنه بالفعل اسمي."