٤٥ زفافًا فلسطينيًا تحت رعاية إماراتية في غزة﻿

واقفًا بجانب الخيمة الصغيرة التي بُنيت على أنقاض ما كان يومًا منزل عائلته، أضاف الصبّاح: "كان هذا شقتنا المكان الذي حلمنا بالعيش فيه. دمرته الحرب، والآن منزلنا هو هذه الخيمة".