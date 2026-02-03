زرقاء يفتلي..من فصول التعليم السرية إلى جائزة زايد للأخوة الإنسانية

عندما تتحدث زرقاء يفتلي عن التعليم، فإنها لا تفعل ذلك بصفتها ناشطة بعيدة عن الواقع، بل كشخص جلس يوماً ما على أرضية فصل دراسي تحت الأرض، ليتعلم في خفاء. وقالت لصحيفة "خليج تايمز": "عندما كنت طفلة، خلال الفترة من 1996 إلى 2001، كانت حركة طالبان في السلطة لأول مرة في أفغانستان. في ذلك الوقت، لم يكن لدي الحق في التعليم، وبقيت في المنزل طوال فترة وجود طالبان في أفغانستان".