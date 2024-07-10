زراعة كبد ناجحة لطفلة في الإمارات بفضل تبرع والدها
كان الوافد الهندي عمران خان مستعداً لفعل أي شيء من أجل طفلته البالغة من العمر أربع سنوات والتي كانت تعاني من حالة مرضية وراثية نادرة. لقد تبرع بجزء من كبده: وهي هدية من شأنها أن تمنح ابنته "رازيا" طفولة طبيعية.
أُجريت العملية الجراحية التي استغرقت 12 ساعة والتي تعد أول عملية زراعة كبد من متبرع حي لطفل في دولة الإمارات - في مدينة برجيل الطبية في أبو ظبي، ما أدى إلى إنقاذ حياة رازيا.
تم تشخيص حالة الطفلة بمرض وراثي نادر في الكبد يسمى الركود الصفراوي داخل الكبد التدريجي العائلي من النوع 3. كان عمران وزوجته على دراية بالآثار الوخيمة للمرض - بعد أن فقدا ابنتهما الأولى بسبب نفس الحالة قبل ثلاث سنوات.
قال عمران، المقيم في الإمارات منذ 14 عاماً وأب لثلاثة أولاد وبنت، لصحيفة خليج تايمز: "لقد عانينا من حزن شديد لفقدان ابنتنا الأولى في مسقط رأسنا حيدر أباد. لقد كنا قلقين من أن نفقد ابنتنا الأخرى، كنا قلقين ولكن حذرين أيضاً مما جعلنا نكتشف الحالة في وقت مبكر".
العلامات المبكرة
بدأت الأعراض تظهر على رازيا، المولودة في أبو ظبي، في شكل اصفرار في العيون ونزيف في اللثة والتعب الشديد، عندما كان عمرها ثلاثة أشهر فقط واستشار والداها الأطباء على الفور.
وقال عمران الذي يعيش في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي: "كان إجراء عملية الزراعة هو أفضل خيار متاح، لذلك، كنا نخطط لإجراء العملية في الهند ولكننا علمنا مؤخراً أنه من الممكن إجراؤها هنا في الإمارات. ويقع المركز بالقرب من منزلنا ويقدم خدمة النقل الجوي في حالة الطوارئ".
تم إعطاء رازيا أدوية ونصح الأطباء أن يتم إجراء فحوصات منتظمة حتى أصبحت في السن المناسب لإجراء عملية زراعة الكبد.
قبل ثلاثة أشهر، كشف الفحص الطبي تضخم في الطحال والكبد، لذلك قرر الأطباء إن الوقت قد حان للنظر في إجراء عملية الزراعة.
وقال الدكتور رحان سيف، مدير جراحة زراعة الأعضاء في برنامج برجيل لزراعة الأعضاء المتعددة في البطن، إن حالة رازيا ناجمة عن طفرة جينية تتسبب في خلل في تكوين وإفراز مكونات الصفراء والأحماض الصفراوية مما يؤدي إلى تلف الكبد.
قال الدكتور رحان، رئيس قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية واستشاري الجراحة العامة: "يتجسد هذا المرض في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة في شكل علامات فشل النمو ومضاعفات فشل الكبد، وإن العلاج الوحيد النهائي هو زراعة الكبد".
هدية منقذة للحياة
وقال عمران بما أنه أب وزوج، كان من السهل عليه اتخاذ قرار التبرع.
"لم نكن نريد أن نفقد ابنتنا، كما أردت أن أحافظ على سلامة زوجتي. فهي أم لأطفال آخرين أيضاً. كان قراراً تلقائياً وأظهرت الفحوصات أنني مناسب لذلك".
وقال الدكتور رحان: "أجرى فريق من الخبراء عمليتي التبرع وزرع العضو في وقت واحد واستمر الأمر لمدة 12 ساعة.
وأضاف: "هذه هي أول عملية زراعة كبد للأطفال يتم إجراؤها في دولة الإمارات العربية المتحدة. في الماضي، كان الأطفال الذين يحتاجون إلى عملية كهذه يضطرون إلى السفر إلى الخارج، لكنها الآن متاحة هنا في البلاد. إنها لحظة فخر لنا جميعا."
بقيادة الدكتور رحان، ضم فريق الزراعة: الدكتور جونز ماثيو، أخصائي زراعة أعضاء البطن وجراحة الكبد والبنكرياس الصفراوي؛ الدكتور غراب سين، استشاري الجراحة العامة؛ الدكتور رامامورثي باسكاران، استشاري التخدير العام وتخدير زراعة الأعضاء؛ والدكتور كيسافا راماكريشنان، استشاري وحدة العناية المركزة للأطفال؛ والدكتور شيام موهان، أخصائي أشعة الأطفال.
وقال الدكتور رحان "لقد تعافى كلاهما بشكل ممتاز،وخرجت الطفلة من المستشفى منذ أسبوعين. ونتوقع أن تتمتع بطفولة طبيعية".
جاهزة للمدرسة
قبل عملية الزراعة، كانت حالة رازيا الصحية تمنعها من الذهاب إلى الحضانة والمرور بمراحل النمو المناسبة لعمرها. والآن، يستعد الوالدان والمناضلة الصغيرة للعام الدراسي الجديد.
قال عمران: "لقد واجهت الكثير من الصعوبات ونحن فخورون بها. إنها تعلم أنني تبرعت لها بكبدي، لقد شرحت لها ما حدث لها ولماذا مرت بمثل هذا الموقف".
وتتعافى رازيا بشكل جيد وبدأت اللعب مع أشقائها. وقال عمران: "لقد تحسنت حالتها، فهي تمشي وتلعب وتشعر بالسعادة. أنا ممتن للجميع. لقد كانت هذه الجراحة بمثابة راحة كبيرة. نحن فخورون بكوننا جزءاً من لحظة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة".