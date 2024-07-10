زراعة كبد ناجحة لطفلة في الإمارات بفضل تبرع والدها

وأضاف: "هذه هي أول عملية زراعة كبد للأطفال يتم إجراؤها في دولة الإمارات العربية المتحدة. في الماضي، كان الأطفال الذين يحتاجون إلى عملية كهذه يضطرون إلى السفر إلى الخارج، لكنها الآن متاحة هنا في البلاد. إنها لحظة فخر لنا جميعا."