زراعة الكبد تنقذ حياة التوأمتين النعيمي وتغير مستقبلهما
:تغيّرت حياة التوأمتين المراهقتين "موزة" و"مريم طارق النعيمي" المقيمتين في عجمان بشكل كبير بعد إجراء عملية زراعة كبد أنقذت حياتهما. منذ الولادة، عانت الفتاتان من فشل الكبد بسبب حالة وراثية.
وأخبرت التوأمتان الإماراتيان صحيفة "خليج تايمز": "نشكر برنامج "حياة" على منحنا حياة صحية، لقد تغيّرت حياتنا للأفضل بعد عملية زراعة الكبد".
وأوضحتا أن حالتهما الصحية جعلت من الصعب عليهما الاستمتاع بالحياة اليومية، وكثيراً ما واجهتا مشاكل مثل الكسور، والنزيف، والكدمات. وقالت "مريم": "لم أكن أستطيع النوم لأن صحتي كانت تتدهور، ولكنني الآن أنام جيداً".
وأضافت "موزة": "لقد اختفت الحكة والتعب، وأشعر بالنشاط الآن".
بعد استعادة صحتهما، تتطلع التوأمتان لمواصلة تعليمهما في الجامعة والتخصص في الطب. وهما مدفوعتان بتجاربهما في المستشفيات ورغبتهما في مساعدة الآخرين.
برنامج "حياة" هو مبادرة للتبرع بالأعضاء تهدف إلى تشجيع الناس على التبرع بأعضائهم وأنسجتهم وفقاً للمعايير والممارسات الدولية.
طريق طويل للتعافي
رحلة التوأمتين للبحث عن العلاج قادتهما إلى دول عدة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث علمتا بحاجتهما الملحة إلى عمليات زرع الكبد. ومع ذلك، فقد واجهتا صعوبة في العثور على متبرعين مناسبين.
وقال والدهما "طارق النعيمي": "أخبرتنا جميع المستشفيات أن الحل الوحيد هو زراعة الكبد".
وفي أثناء وجوده في كوريا الجنوبية، تدهورت صحة "موزة" بشكل جعل عملية زرع الكبد أمراً حرجاً. وقال "النعيمي"، البالغ من العمر 47 عاماً: "قررت التبرع بجزء من كبدي لها. خضعت لكل الفحوصات اللازمة. وعندما أظهرت الفحوصات إصابتي بتدهن الكبد، اضطررت إلى إنقاص وزني، لذا فقدت 25 كيلوغراماً في شهر تقريباً".
وتمكّن "النعيمي" من القيام بذلك عبر ممارسة التمارين الرياضية لمدّة 5 ساعات يومياً والتركيز على نظام غذائي يعتمد على السوائل.
"لكن خلال هذا الوقت، تحسّنت حالة "موزة"، وقال الأطباء إن عملية زرع الكبد ليست ضرورة مستعجلة لأنهم أرادوا مراقبة كيفية عمل كبدها."
وبعد عودتها من كوريا الجنوبية في عام 2018، تعرّفت الأسرة على زراعة الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسجلت في برنامج "حياة" التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
تحدي آخر
وفي عام 2022، واجه "النعيمي" وزوجته تحدياً آخر عندما تم تشخيص إصابة ابنهما بالفشل الكلوي في سن التاسعة، حيث كان يحتاج إلى غسيل الكلى يومياً، ويخضع للعلاج لمدّة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة، بينما كان ينتظر متبرعاً.
وعندما أصبح هناك متبرع متاح لـ"موزة" في عام 2023، تحسّنت صحتها بشكل كبير. وهذا حفّز "طارق" وزوجته على التبرع بكلية لابنهما، ممّا أدى إلى تحسّن حالته بشكل كبير. وفي مارس 2024، خضعت "مريم" أيضاً لعملية زرع كبد.
إعطاء الآخرين فرصة للعيش
وفي الوقت نفسه، أوضحت سيدة فلبينية تبلغ من العمر 34 عاماً من دبي في "معرض الصحة العربي 2025" سبب اختيارها التسجيل في برنامج "حياة". وقالت: "أعرف كل التفاصيل حول البرنامج وما يتطلبه. الحياة قصيرة، وسيكون من الجميل أن نمنح الآخرين فرصة للعيش بعد وفاتنا وترك أثر دائم".
وقالت المشاركة الإماراتية "روضة" البالغة 30 عاماً: "لطالما فكرت في التبرع بالأعضاء، ولكن لم أجد الوقت للتسجيل. هنا في المعرض، يمكنني التسجيل بسهولة في برنامج "حياة". وآمل أن أمنح الأمل لشخص محتاج في يوم من الأيام".