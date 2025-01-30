زراعة الكبد تنقذ حياة التوأمتين النعيمي وتغير مستقبلهما

وفي عام 2022، واجه "النعيمي" وزوجته تحدياً آخر عندما تم تشخيص إصابة ابنهما بالفشل الكلوي في سن التاسعة، حيث كان يحتاج إلى غسيل الكلى يومياً، ويخضع للعلاج لمدّة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة، بينما كان ينتظر متبرعاً.