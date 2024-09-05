زحل يتألق في سماء الإمارات: فرصة نادرة لمشاهدة الحلقات والأقمار

على الرغم من أنه يمكن رؤية هذا الحدث بالعين المجردة، إلا أن التلسكوب سيكون ضرورياً لرؤية الحلقات والأقمار. وذكرت خديجة قائلة: "سيظهر الكوكب عند غروب الشمس، وأفضل وقت لرؤيته سيكون حوالي منتصف الليل عندما يكون في أوج تألقه، وسيظل مرئياً طوال الليل حتى شروق الشمس. وسيبقى زحل مرئياً في السماء لعدة أسابيع بعد "المقابلة"، لكن سيكون في أفضل حالاته في 8 سبتمبر".