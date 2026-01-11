زبير الجلاصي يتوج بجائزة المليون دولار لأفلام الذكاء الاصطناعي في دبي

خضعت الأفلام المدرجة في القائمة القصيرة بعد ذلك لتقييم فني متقدم باستخدام "جوجل جيميناي"، للتحقق من المعايير الفنية وجودة المحتوى. وأكد التقييم أن كل فيلم تم إنتاجه باستخدام ما لا يقل عن 70% من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من جوجل، مع إجراء التحقق من خلال عمليات تقييم قائمة على الذكاء الاصطناعي.