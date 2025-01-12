"زاك كينج" يرفض 100 ألف دولار لشغفه بصناعة المحتوى

كان هدف زاك الأصلي هو النجاح في هوليوود باعتباره "ستيفن سبيلبيرج التالي". ومع ذلك، عندما تقدم بطلب إلى مدرسة السينما، تم رفضه. وبتصميم، شق طريقه عبر مدرسة السينما من خلال إنشاء وبيع دورات DVD على برامج التحرير مثل Final Cut Pro. قال: "لم يكن بإمكانك جني الأموال من YouTube في ذلك الوقت، لكنني اعتقدت أنه إذا تمكنت من بناء جمهور، فقد أتمكن في النهاية من بيع شيء لهم".