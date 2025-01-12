"زاك كينج" يرفض 100 ألف دولار لشغفه بصناعة المحتوى
كان "زاك كينج"، نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشهير بفيديوهاته "السحرية"، على وشك التخلي عن إنشاء المحتوى من أجل وظيفة أكثر تقليدية وأجراً جيداً. فقد أغرى عرض بقيمة 100 ألف دولار من قناة ديسكفري، المؤثر الأمريكي الذي يتابعه أكثر من 150 مليون شخص عبر منصات متعددة.
يتذكر زاك تلك اللحظة المحورية، فيقول: "كنت في رحلة برية ملحمية وتوقفت في واشنطن العاصمة، حيث اقترب مني وكيل المواهب بعرض. ووصفه بأنه "عرض الوظيفة مدى الحياة"، واعترف بأنه كان مفتونًا به. وقال: "لقد عرضوا 100 ألف دولار كراتب أساسي. وبالنسبة لطفل فقير [مثلي]، كان هذا مبلغًا كبيرًا من المال".
بعد شهر ونصف من المقابلات، ظهرت شكوك زاك خلال مقابلته الأخيرة في لوس أنجلوس. وأوضح: "لقد شاركت أفكاري حول يوتيوب وكيف كنت مترددًا بين قبول الوظيفة والعمل على يوتيوب".
وعندما أدرك المحاور عدم يقينه، قدم له بعض النصائح الحاسمة: "أعتقد أنه يجب عليك الاستمرار في العمل على موقع يوتيوب. قد لا تكون هذه الفرصة متاحة لك دائمًا، ولكن الوظيفة ستكون متاحة دائمًا على الأرجح. يمكنك الحصول على وظيفة في أي مكان تريده. ولكن يجب أن تجرب ذلك. أنت شاب. خاطر بنفسك".
شارك زاك هذه القصة خلال حديثه في اليوم الأول من قمة المليار متابع، التي انطلقت في دبي في 11 يناير. جمعت القمة، وهي واحدة من أكبر الأحداث التي تركز على اقتصاد منشئي المحتوى، المؤثرين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رحلاتهم وتجاربهم وتبادل الأفكار.
بدايات زاك كينج
نشأ المؤثر، الذي احتل المركز السادس بين أكثر الأشخاص متابعة على TikTok العام الماضي بـ 82 مليون متابع، في ولاية أوريغون مع ثلاث شقيقات أصغر سناً. وتلقى تعليمه في المنزل على يد والدته.
لقد طور اهتمامًا مبكرًا بصناعة الأفلام، حيث كان يدخر المال لشراء كاميرا أفضل من خلال قص العشب وعرض تصوير الأحداث المحلية. قال: "كنت أذهب إلى الجيران، وأتوسل إليهم للسماح لي بتصوير حفلات زفاف أطفالهم ومناسباتهم". في النهاية، وفر ما يكفي لشراء الكاميرا التي كان يحلم بها.
كان هدف زاك الأصلي هو النجاح في هوليوود باعتباره "ستيفن سبيلبيرج التالي". ومع ذلك، عندما تقدم بطلب إلى مدرسة السينما، تم رفضه. وبتصميم، شق طريقه عبر مدرسة السينما من خلال إنشاء وبيع دورات DVD على برامج التحرير مثل Final Cut Pro. قال: "لم يكن بإمكانك جني الأموال من YouTube في ذلك الوقت، لكنني اعتقدت أنه إذا تمكنت من بناء جمهور، فقد أتمكن في النهاية من بيع شيء لهم".
"كنت أقوم بإعداد هذه الدورات التدريبية على أقراص DVD في غرفتي في السكن الجامعي"، هكذا شارك. "وبعد أن أنشر مقطع فيديو على YouTube، كنت أقول، انظر، لدي عشر ساعات من التدريب على قرص DVD. إذا كنت تريده، فسأرسله إليك مقابل 50 دولارًا. وقد فعلت ذلك مرارًا وتكرارًا. وعلى مدار أربع سنوات، انتهى بي الأمر إلى الدفع من خلال مدرسة السينما.
عمليته الإبداعية
اشتهر زاك بمقاطع الفيديو التي يحررها بمهارة والتي تبدو سحرية تقريبًا، وشارك رؤى حول عمليته الإبداعية، والتي كان يتقنها منذ أكثر من 17 عامًا.
خلال حديثه، كشف عن إحدى طرق العصف الذهني التي يستخدمها فريقه، والتي يطلقون عليها "التقسيم". وأوضح أنهم يحاولون في هذه الطريقة طرح أكبر عدد ممكن من الأفكار. "نبدأ بوضع مئات ومئات الأفكار، ثم نصوت أنا وفريقي على أفضلها، وعادة ما يكون من الواضح أيها تبرز. لكن الفكرة قد تستغرق 100 ساعة حتى تنضج".
كما أكد زاك كينج على أهمية اختبار الأفكار مبكرًا. وأوضح أنه يُطلب من الفريق أيضًا كل يوم اثنين تحويل الفكرة التي طرحوها إلى مقطع فيديو مجسم. وقال: "نحاول فقط معرفة ما إذا كانت الفكرة ستنال إعجابنا أم لا. ثم سنصور الفيديو الخام".
بالنسبة لمنشئي المحتوى الطموحين، كانت رسالة المؤثر واضحة: لا تستسلموا للرفض. كما ذكر أنه "لا يوجد طريق مختصر للعمل الجاد والإبداع" وأن المبدعين يجب أن يكونوا مستعدين.
"أريد فقط أن أذكركم بأن هذه رحلة طويلة، وإذا كنت تحب ما تفعله، فأنت مستعد لبذل السنوات والسنوات التي ستستغرقها هذه الرحلة"، قال. "ستكون هذه الرحلة مثمرة حقًا بالنسبة لك. وآمل أن تستمر في بذل المزيد من الجهد مرارًا وتكرارًا".