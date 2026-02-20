ريم الهاشمي: "مجلس الـسلام" مسار تاريخي يرفض العقلية الانهزامية ويصنع حلولاً واقعية

وقالت الوزيرة: "نحن اليوم في مكان مختلف عما كنا عليه قبل عام واحد فقط... هذه عناصر يجب أن نحتفي بها، ولكن يجب علينا أيضاً أن ندفع أنفسنا لتقديم الأفضل والقيام بالمزيد". وأضافت: "نحن نواصل دفع بعضنا البعض ونفسنا للوصول إلى حل كريم حقاً للصراع، لضمان حصول الناس في غزة أيضاً على نوع الحياة التي يستحقونها صراحةً".

كما أكدت على الدور القيادي لدولة الإمارات في دعم الفلسطينيين، وأوضحت قائلة: "إن نصف المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة تأتي في الواقع من دولة الإمارات. نريد الاستمرار في هذا المسار مع حشد تحالف من الدول المستعدة لتقديم خطط واقعية وعملية".

وأوضحت الوزيرة أيضاً أن "مجلس السلام" لا يهدف إلى استبدال منظمة الأمم المتحدة، بل هو منصة للتعاون، حيث قالت: "إنه إطار وآلية تجمع لاعبين مختلفين إلى الطاولة لمحاولة القيام بأشياء كانت تقليدياً مغلقة وغير قابلة للحل".

وفي معرض حديثها عن التوترات الجيوسياسية الأوسع، بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، رفضت الهاشمي ما وصفته بـ "العقلية الانهزامية". وقالت: "يجب أن نواصل محاولة دفع سبل جديدة لحل هذه المشكلات. آمل حقاً ألا تندلع حرب في منطقتي، ونحن نأمل حقاً أن يحل الحوار مكانه".

واختتمت الوزيرة ريم الهاشمي حديثها بتسليط الضوء على الأهمية العالمية للاجتماع، قائلة: "إن ما حدث اليوم كان مهماً بحق لأننا جمعنا دولاً من جميع أنحاء العالم أرادت الانضمام إلى هذه الآلية الجديدة لمحاولة تقديم مناهج عملية مدفوعة بالحلول. هذه محاولة لخلق مسار نحو الأمام".