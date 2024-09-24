رياضي إماراتي يهزم السكري في سباقات الفورمولا 1

ووفقاً للأطباء، تحدث حالة المناعة الذاتية هذه عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس عن طريق الخطأ ويدمرها، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. تشمل الأعراض فقدان الوزن غير المبرر والعطش المفرط والتعب. إذا لم يتم علاجها، فقد تؤدي إلى الحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة يمكن أن تكون مهددة للحياة، وقد تتطور هذه الأعراض بسرعة، خاصة عند الشباب.