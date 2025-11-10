رياضيو "أبطال الأمل" يضفون ألوان الإبداع على بطولة موانئ دبي العالمية للجولف

شارك الرياضيون الشباب من مؤسسة أبطال الأمل، الأكاديمية الرياضية غير الربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة المخصصة لأصحاب الهمم، في جلب الإبداع والألوان إلى بطولة موانئ دبي العالمية للجولف، من خلال إكمالهم لجدارية مذهلة تزين ردهة الأرض في عقارات جميرا للجولف
وقبل انطلاق البطولة يوم الخميس، عمل الرياضيون من أبطال الأمل، نوح إيفانز، وتوماس أوبراين، ومروان الخاجة، جنباً إلى جنب مع الفنانة المحلية المتخصصة في الفن التجريدي رباب طنطاوي، لإضافة اللمسات الأخيرة على لوحة فنية نابضة بالحياة معروضة على الواجهة الخارجية لـردهة الأرض الواقعة بجانب الحفرة السادسة عشرة.
وشكّلت جلسة الرسم لحظة خاصة للرياضيين الشباب الذين يتلقون دروساً في رياضة الجولف في أكاديمية تومي فليتوود، ضمن شراكة تجمع بين بطولة موانئ دبي العالمية للجولف ومؤسسة أبطال الأمل، وتهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من المشاركة في رياضة الجولف داخل الملعب وخارجه.
وخلال هذا الأسبوع، سيحظى المشاركون من أبطال الأمل بفرصتهم الأخيرة في تلقي الدروس التدريبية على يد أحد أبرز اللاعبين المشاركين في سباق الطريق إلى دبي، ليختتموا بذلك برنامجهم التدريبي بطريقة مميزة وسط أجواء البطولة الحماسية في عقارات جميرا للجولف