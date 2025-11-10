رياضيو "أبطال الأمل" يضفون ألوان الإبداع على بطولة موانئ دبي العالمية للجولف

وقبل انطلاق البطولة يوم الخميس، عمل الرياضيون من أبطال الأمل﻿، نوح إيفانز، وتوماس أوبراين، ومروان الخاجة، جنباً إلى جنب مع الفنانة المحلية المتخصصة في الفن التجريدي رباب طنطاوي، لإضافة اللمسات الأخيرة على لوحة فنية نابضة بالحياة معروضة على الواجهة الخارجية لـردهة الأرض﻿ الواقعة بجانب الحفرة السادسة عشرة.