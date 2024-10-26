رياضيون يعبرون صحراء أبوظبي لرفع الوعي البيئي
يخوض عشرة رياضيين مختارين، من بينهم بطل العالم في رياضة الجوجيتسو الإماراتي فيصل الكتبي، والمستكشف والمغامر الإماراتي خليفة المزروعي، تحدي المشي لمسافة 1000 كيلومتر عبر صحراء أبوظبي في 30 يوماً.
وتعد مبادرة" إمش 1000" Walk1000 من بنات أفكار منصور الظاهري، الرياضي الإماراتي الذي سبح مسافة 62 كيلومترًا حول جزيرة أبوظبي العام الماضي لرفع مستوى الوعي البيئي. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع سكان أبوظبي على تبني نمط حياة صحي و"التحرك".
وتنطلق المسيرة في الثاني من نوفمبر المقبل، حيث تنطلق من السلع وتنتهي في مهرجان زايد التراثي بالوثبة، تزامناً مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمر التحدي عبر المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية والربع الخالي في أبوظبي، ويركز أيضًا على الحفاظ على الثقافة والوعي البيئي.
وتشمل هذه المواقع حصن أم الحصن، ومقابر جبل حفيت، وواحة العين، ومنتزه هيلي الأثري، بالإضافة إلى آثار أقدام الفيلة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
وقد قام المزروعي، وهو خبير في الحياة البرية ومخرج أفلام، بتوثيق كل الأنواع المحلية تقريباً في الإمارات العربية المتحدة أثناء رحلاته عبر الكهوف والجبال والبحار في الإمارات. وقال إنه يتطلع بشكل خاص إلى رصد قط الرمال خلال هذه المهمة.
وقال الرجل البالغ من العمر 32 عاما "أحاول رصده منذ ست سنوات، ومن الصعب للغاية العثور عليه لأنه عادة ما يتجول في الليل ولا يترك أي آثار خلفه".
"البيئة التي سنسير فيها متوافقة تمامًا مع قط الرمال، لذا لدي الآن فرصة أكبر لرؤيته."
يشارك في Walk1000 رياضيون من خلفيات لياقة بدنية مختلفة - من المتسابقين المخضرمين في سباقات الماراثون ومتسلقي الجبال إلى فنان لم يلتزم بالرياضة كشخص بالغ.
طارق أحمد، 34 عامًا، هو مهندس وممثل وموسيقي ومغني أوبرا، لكنه لم يمارس أي نشاط رياضي بشكل منتظم منذ أن كان في المدرسة.
"عندما تم اختياري كمرشح، اعتقدت أنني أقوم بتجربة أداء لإنتاج فيلم"، قال المغترب المصري.
"وعندما شرحوا لي التحدي، قلت: كيف يمكننا أن نسير كل هذه المسافة الطويلة في الصحراء؟"
ومع ذلك، تم اختيار أحمد من بين عشرات المرشحين للمشاركة في Walk1000 بعد أن أظهر المستوى المطلوب من الاهتمام والالتزام. وخضع لبرنامج تدريبي شامل وضعه المنظمون، والذي يركز على القوة البدنية والعقلية، فضلاً عن التغذية.
وأكد أحمد أنه سيظل وفيا لخلفيته الترفيهية، وسيقوم بتنظيم ألعاب لأقرانه خلال التحدي.
وقال بطل العالم في رياضة الجوجيتسو فيصل الكتبي إن هذه المهمة تتطلب قوة ذهنية أكثر من الطاقة.
وقال الإماراتي البالغ من العمر 37 عاماً: "عادة ما تستمر معركة الجيو جيتسو لمدة تصل إلى ست دقائق حيث نركز ونبذل أقصى ما نستطيع من قوة، ولكن هذا التحدي سيستغرق أكثر من ثماني ساعات يومياً لمدة 30 يوماً، لذا فإن الفوز بالمعركة العقلية سيكون التحدي الحقيقي".
"أنا لست من هواة المشي أو الركض أو حتى المشاركة في الماراثون، ولكن باعتبارنا رياضيين فإن دورنا هو إلهام الأشخاص من حولنا للتحرك وتحسين نمط حياتهم."
وقال إنه متحمس للغاية لاكتشاف الكنوز الطبيعية التي تزخر بها أبوظبي.
"بصفتي رجل رياضي، أسافر كثيرًا ولم تسنح لي الفرصة أبدًا للبقاء لفترة كافية لاستكشاف الحياة البرية والصحراء. أتطلع إلى تجربة كيف عاش أسلافنا."
يتم تنظيم Walk1000 من قبل Active Abu ظبي، بالتعاون مع Pure Health ومجلس أبوظبي الرياضي، وهي مبادرة من مؤسسة الإمارات.
وبينما يخوض الرياضيون العشرة تحدي المشي في الصحراء العربية القاسية، يتم تشجيع أفراد الجمهور على المشاركة من خلال تطبيق PURA، حيث يمكنهم الانضمام إلى جولات المشي الافتراضية وتحدي المشي 1000 خطوة كل يوم. كما سيتم بث وقائع Walk1000 عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Active Abu ظبي.
وتحاول شركة Pure Health، المزودة لتطبيق PURA، أيضًا تحطيم رقم قياسي عالمي من خلال إشراك أكبر عدد من الأشخاص في المشي لمسافة 2 كيلومتر على مدار 24 ساعة.