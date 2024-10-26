رياضيون يعبرون صحراء أبوظبي لرفع الوعي البيئي

ومع ذلك، تم اختيار أحمد من بين عشرات المرشحين للمشاركة في Walk1000 بعد أن أظهر المستوى المطلوب من الاهتمام والالتزام. وخضع لبرنامج تدريبي شامل وضعه المنظمون، والذي يركز على القوة البدنية والعقلية، فضلاً عن التغذية.