رياضية مصرية تركب الأمواج بالزي الإماراتي التقليدي

وفي حديث لها مع صحيفة "خليج تايمز" قالت: "أردت أن أعبّر عن شكري وامتناني لهذا الوطن الذي أحمله في قلبي. فبعد 14 سنة قضيتها هنا، أؤكد أنه لا يوجد بلد يرحب بالوافدين ويحتضنهم مثل الإمارات. لقد جربت العيش في بلدان أخرى، لكن الإمارات تتميز عن الجميع بترحابها وكرمها. لا أتخيل نفسي في مكان أفضل من هنا، وهذا الفيديو هو تعبير صادق عن حبي لهذا البلد".