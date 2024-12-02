رياضية مصرية تركب الأمواج بالزي الإماراتي التقليدي
عبّرت منال رستم، المصرية المقيمة في دبي، عن حبها لدولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة فريدة. فبينما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج، ارتدت الزي الإماراتي التقليدي المتمثل في الجلابية الزرقاء المزدانة بقلادة طويلة وغطاء رأس ذهبي يعرف بـ "الطاسة" وشيلة شفافة، رافعة علم الإمارات عالياً بكل فخر.
وفي حديث لها مع صحيفة "خليج تايمز" قالت: "أردت أن أعبّر عن شكري وامتناني لهذا الوطن الذي أحمله في قلبي. فبعد 14 سنة قضيتها هنا، أؤكد أنه لا يوجد بلد يرحب بالوافدين ويحتضنهم مثل الإمارات. لقد جربت العيش في بلدان أخرى، لكن الإمارات تتميز عن الجميع بترحابها وكرمها. لا أتخيل نفسي في مكان أفضل من هنا، وهذا الفيديو هو تعبير صادق عن حبي لهذا البلد".
وقد لاقى فيديو منال انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مُحققاً أكثر من 400 ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات. وعلّقت منال ضاحكة: "ظن البعض أن الفيديو معدل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكنني أؤكد لهم أنه حقيقي تماماً! لقد كانت تجربة فريدة وممتعة. أنا مندهشة من كمية الحب والدعم الذي تلقيته، ويبدو أن الفيديو قد نال إعجاب الكثيرين."
إليك الفيديو الذي نشرته منال عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي هنا:
فكرة اللحظة الأخيرة
على الرغم من أن منال قد اشتهرت بالعديد من المغامرات الجريئة سابقاً، مثل ركوب الأمواج بالعباءة، إلا أن فكرة هذه اللقطة المميزة جاءتها في اللحظة الأخيرة احتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت منال: "خطرت لي الفكرة وأنا في نادي دبي للسيدات، حيث أتدرب. فقد رأيت سيدة ترتدي جلابية زرقاء جميلة وتعزف على الكمان في عرض بمناسبة اليوم الوطني، فأُعجبت بلون جلابيتها كثيراً."
وأضافت: "كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحاً، وموعدي مع حصة ركوب الأمواج في الثانية وخمس وأربعين دقيقة ظهراً. فكرت في الأمر وقلت لنفسي: لِمَ لا أمارس ركوب الأمواج بالزي الإماراتي التقليدي؟ بحثت بسرعة عن مكان يمكنني فيه العثور على الملابس والمجوهرات المناسبة في هذا الوقت القصير، فتم إرشادي إلى القرية العالمية، لكن للأسف لم يكن لدي الوقت الكافي للذهاب إلى هناك".
ولم تستسلم منال لضيق الوقت، بل انطلقت في رحلة سريعة بين منطقتين في دبي للحصول على الزي الكامل، بما في ذلك الملابس والمجوهرات، منفقة حوالي 1500 درهم لإكمال إطلالتها التراثية. وقالت: "اشتريت الملابس من متجر في القوز والمجوهرات من السطوة".
وقالت منال أنها لم تمارس رياضة ركوب الأمواج منذ شهرين تقريباً، مما جعل التصوير مليئاً بالتحديات. وأضافت: "كنت مصممة على إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه. خططت في البداية لوضع "الطاسة" تحت عباءتي وارتدائها أثناء ركوب الأمواج، لأنها لم تكن مثبتة على رأسي جيداً. ولكن أثناء محاولتي ارتداءها، علقت القطعة، واضطررت في النهاية إلى خلعها. وبعد أن ارتديت الزي بالكامل، سلمني ربان القارب علم الإمارات العربية المتحدة. واستطعت ركوب الأمواج لمدة دقيقة تقريباً بكل ثقل هذه الملابس والمجوهرات، لقد كانت تجربة مرهقة!"