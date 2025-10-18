ريادة الأعمال تزدهر برأس الخيمة: 180 مشروعاً جديداً بقيادة الشباب الإماراتي

وقال إن "العدد مشجع"، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تواصل تعزيز الاستقلال المالي والطموح الريادي بين جيل الشباب.

أوضح إسماعيل أن العديد من الشباب الإماراتي يتجهون إلى ريادة الأعمال كوسيلة لتحقيق استقرار مالي أكبر، لا سيما في سعيهم إلى الموازنة بين الدخل طويل الأجل وأهداف التقاعد. وأضاف: "توفر ريادة الأعمال مسارًا مستدامًا نحو الاستقلال والأمن على المدى الطويل".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد إسماعيل أن المرحلة المقبلة من التنمية تتطلب من الشركات الصغيرة والناشئة مواكبة المعايير الدولية وتعزيز شراكاتها العالمية. وأشار إلى أنه بحلول عام 2026، من المتوقع أن تتعاون العديد من الشركات العالمية مع الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيخلق فرصًا جديدة للتعاون وتوسيع السوق.

وشجع رواد الأعمال على التفكير بما يتجاوز الربح قصير الأجل والتركيز على النمو المستدام. وقال: "ينبغي على الشركات الصغيرة تكوين تحالفات أو تكتلات مع كيانات محلية أخرى لتعزيز تنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية". وأضاف أن بناء هياكل داخلية قوية والتحضير للتعاون الدولي سيكونان أساسيين في سعي دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والتميز الريادي.

لقد ساعدت بيئة الأعمال الداعمة في الإمارة بالفعل العديد من المشاريع المحلية على النمو من مشاريع منزلية صغيرة إلى شركات راسخة بالكامل.

يقول عبد الله البلوشي، صاحب مشروع "تي هاوس"، إن إجراءات الترخيص المُبسّطة في رأس الخيمة والدعم المُقدّم من مختلف الوزارات كان لهما دورٌ محوري في مسيرته التجارية. ويضيف: "بدأتُ مشروعًا منزليًا، ثم توسّعتُ وافتتحتُ متجرًا. المرافق المُتاحة في رأس الخيمة تُسهّل العملية بشكل كبير. ويمتدّ الدعم من جميع الوزارات، وتُساعد المؤسسات المحلية، مثل مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، في الإجراءات الرسمية وإصدار الشهادات".