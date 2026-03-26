"رياح عاتية.. لا إعصار": الأرصاد الإماراتية تحسم الجدل وتكشف حقيقة منخفض مارس

اجتاحت رياح قوية وصلت سرعتها إلى 74 كم/ساعة أجزاءً من دولة الإمارات، لا سيما في منطقة الظفرة بأبوظبي، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد (NCM)، سجلت سرعات الرياح المستويات التالية:

تصل إلى 74 كم/ساعة في الغويفات.

حوالي 71 كم/ساعة في مصفح.

تصل إلى 65 كم/ساعة في المناطق البحرية.

وعلى الرغم من شدة الحالة، أكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الظروف ليست "إعصاراً"، مفنداً المزاعم المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز: "وصف هذه الحالة بالإعصار غير صحيح علمياً - إنه خطأ تماماً". وأوضح أن الأعاصير تتطلب ظروفاً جوية محددة للغاية ودوراناً واسع النطاق ومستمراً للرياح، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي في الإمارات، مضيفاً: "ما نراه هو نظام ضغط منخفض (منخفض جوي)، وهو أمر طبيعي خلال هذا الوقت من العام".

الاختلاف عن عواصف عام 2024

سلط الخبير الضوء على اختلاف جوهري بين النظام الجوي الحالي وحالة الأمطار الغزيرة المتطرفة التي شهدتها البلاد في عام 2024.

فخلافاً لمنخفض العام الماضي - الذي تسبب في هطول أمطار هائلة خلال 24 ساعة فقط فوق مناطق محدودة - يعتمد النمط الحالي على موجات متعددة من الأمطار موزعة على عدة أيام. وقال حبيب: "هذه المرة، تتوزع الأمطار على مدار يومين إلى أربعة أيام، مع وجود فترات توقف بينها، مما يسمح لأنظمة التصريف بالتعامل بشكل أفضل ويقلل من مخاطر الفيضانات".

ومن المتوقع حدوث جولة أخرى من الزخات المطرية اعتباراً من يوم الخميس وحتى وقت مبكر من يوم الجمعة، كجزء من موجة ثانية.

تحذيرات السلامة

تحث السلطات السكان على توخي الحذر، خاصة أثناء هطول الأمطار الغزيرة. وحذر المركز الوطني للأرصاد من:

زيارة الأودية أثناء المطر.

القيادة في ظروف الرؤية المنخفضة.

الاقتراب من تجمعات المياه أو المناطق المغمورة بالسيول.

وأشار الراصد الجوي إلى أن "الرؤية تنعدم أحياناً أثناء هطول الأمطار"، مشدداً على ضرورة توخي الحذر الشديد على الطرق.

عطلة نهاية أسبوع صحوة ولكنها عاصفة

من المتوقع أن تتحسن الظروف بحلول يوم السبت، مع سماء أكثر صفاءً وعدم وجود توقعات للأمطار. ومع ذلك، قد تستمر الرياح الشمالية الغربية القوية.

درجات الحرارة: في أواخر العشرينيات مئوية.

السماء: غائمة جزئياً إلى صحوة.

حالة البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً.

وبينما يمكن استئناف الأنشطة الخارجية، حذر المركز من أن حالة البحر ستظل غير مستقرة، مما يجعل السباحة والأنشطة البحرية محفوفة بالمخاطر. كما قد يؤثر الغبار وتدني الرؤية على المناطق المكشوفة بسبب الرياح.

احتمال هطول أمطار الأسبوع المقبل

وبالنظر إلى المستقبل، أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن نظاماً جوياً آخر قد يؤثر على البلاد في منتصف الأسبوع المقبل، مما قد يجلب سحباً وأمطاراً جديدة.