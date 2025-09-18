رياح خفيفة وانخفاض الحرارة إلى 23 درجة مئوية اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الطقس سيكون على البلاد اليوم غائما جزئيا إلى صحو.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة.
قد تصل درجات الحرارة في الدولة إلى ٤٤ درجة مئوية. ومن المتوقع أن ترتفع إلى ٣٩ درجة مئوية في أبوظبي و٣٨ درجة مئوية في دبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في أبو ظبي و30 درجة مئوية في دبي و23 درجة مئوية في المناطق الجبلية.
سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الجمعة في بعض المناطق الساحلية والداخلية. وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و80% في أبوظبي، وبين 30 و70% في دبي.
ويكون البحر مضطربا في الخليج العربي وبحر عمان.