"رويترز" تكشف الحقيقة: فيديو "المرتزقة الكولومبيين" في السودان مزيف ورد إماراتي حاسم

كشفت عملية تحقق أجرتها وكالة رويترز للأنباء أن مقطع فيديو تم تداوله لـ"مرتزقة كولومبيين" يقاتلون في مدينة الفاشر السودانية "بدعم من الإمارات" كاذب.

ظهرت مقاطع الفيديو على الإنترنت بعد أن زعمت السودان في أوائل أغسطس أنها دمرت طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين، مما أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل. رفضت الإمارات هذه المزاعم ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" وأشارت إلى أنها استمرار لنمط من التضليل وتجاهل اللوم.

وبحسب تقرير رويترز، فإن مقاطع الفيديو "تظهر في الواقع جزءًا من تدريب عسكري مشترك بين الجيش الأمريكي وقوات من دول أوروبية أخرى في إستونيا".

انتقدت مديرة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، عفراء الهاملي، "أكاذيب وأكاذيب سلطة بورتسودان".

وفي إشارة إلى تقرير رويترز، قالت إن الإمارات "تظل فوق حملات التضليل الإعلامي التي تشنها سلطة بورتسودان، والتي ليست أكثر من محاولات يائسة للتغطية على ممارساتها وانتهاكاتها ودورها المباشر في الحرب الأهلية التي تمزق السودان".

وأكدت أن الإمارات مستمرة في دعم تطلعات الشعب السوداني في تحقيق السلام والعيش الكريم.

التحقق من الحقائق

وقالت رويترز إن الفيديو الأصلي نشرته خدمة توزيع المعلومات الدفاعية المرئية (DVIDS) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وتم تصويره في 24 يوليو/تموز، بمشاركة وحدات من الجيش الأمريكي والقوات المسلحة البريطانية وكندا والقوات المسلحة الإستونية بالقرب من معسكر تابا في إستونيا.

وأكد بيان صادر عن الفيلق الخامس الأمريكي (فيلق النصر)، المتمركز في بولندا، والذي نُشر في 18 أغسطس/آب، أن التدريب جرى في الفترة من 21 إلى 25 يوليو/تموز وشمل إطلاق قذائف الهاون والذخيرة الحية لتقييم جاهزية القتال.

وبحسب وكالة رويترز، يمكن رؤية شعار فرقة المشاة الثالثة التابعة للجيش الأمريكي على زي الشخص الموجود داخل السيارة وعلى جندي يطلق النار من سلاحه - شاركت هذه الفرقة في التدريبات الإستونية المشتركة.