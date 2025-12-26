رونالدو يترقب التتويج في "جلوب سوكر" 2025 بدبي

سيتوجه كريستيانو رونالدو إلى دبي لحضور حفل جوائز "جلوب سوكر" العالمية يوم الأحد، 28 ديسمبر 2025، والذي سيقام في منتجع "أتلانتس ذا رويال" فائق الفخامة.
ويعد مهاجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي مرشحاً نهائياً مرة أخرى في فئة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وهي الجائزة التي سبق له الفوز بها في عام 2024.
وفي حفل العام الماضي، تسلم رونالدو الجائزة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. وأشاد حينها بنزاهة الحدث وتنظيمه قائلاً: "لهذا السبب أحب جوائز دبي جلوب سوكر. إنهم يقدمون عملاً رائعاً كل عام هنا. إنهم يمنحون جائزة صادقة. لقد حضر العديد من الأبطال هذا الحدث على مر السنين لأنهم دائماً ما ينظمون حدثاً رائعاً".
هذا العام، يتطلع رونالدو للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، لكنه يواجه منافسة قوية من سالم الدوسري (الهلال)، وكريم بنزيما (الاتحاد)، ورياض محرز (الأهلي).
وقد تم الكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية للنسخة السادسة عشرة من جوائز "جلوب سوكر" بعد الإدلاء بأكثر من 30 مليون صوت من قبل المشجعين حول العالم. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل عشاء حصري وبدعوات خاصة في "أتلانتس ذا رويال"، في ليلة يُتوقع أن تجمع أكبر نجوم كرة القدم، وصناع القرار، والأساطير والمواهب الصاعدة.
كما سيتم تقديم جوائز في فئات أخرى مثل أفضل وكيل أعمال، وأفضل مدير رياضي، وجائزة مارادونا، بالإضافة إلى العديد من جوائز التكريم للمسيرة المهنية والجوائز الخاصة.
تأتي زيارة رونالدو إلى دبي في أعقاب رحلته الأخيرة إلى أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر وتحديداً في 10 ديسمبر، حيث واجه نادي النصر فريق الوحدة الإماراتي في مباراة ودية على استاد آل نهيان. وكان النجم البرتغالي قد لعب آخر مرة في العاصمة الإماراتية في أبريل 2024 خلال كأس السوبر السعودي، كما شارك أيضاً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي العين في وقت سابق من ذلك العام.