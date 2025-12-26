رونالدو يترقب التتويج في "جلوب سوكر" 2025 بدبي

تأتي زيارة رونالدو إلى دبي في أعقاب رحلته الأخيرة إلى أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر وتحديداً في 10 ديسمبر، حيث واجه نادي النصر فريق الوحدة الإماراتي في مباراة ودية على استاد آل نهيان. وكان النجم البرتغالي قد لعب آخر مرة في العاصمة الإماراتية في أبريل 2024 خلال كأس السوبر السعودي، كما شارك أيضاً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي العين في وقت سابق من ذلك العام.