"روري ماكلروي" يمنح "غانيش مانغاثيل" وداعاً لا يُنسى

على مدى السنوات الـ 32 الماضية، كان غانيش مانغاثيل شخصية ثابتة في مشهد الجولف في الإمارات العربية المتحدة بصفته مدير النشر في دبي جولف. وبينما يستعد للتقاعد من منصبه، تلقى المغترب الهندي وداعًا مؤثرًا من المصنف الثاني عالميًا روري ماكلروي نفسه.

“عندما سمع روري أنني سأتقاعد، قال إنه يريد البقاء ومقابلتي،” قال غانيش لـ Khaleej Times. “كنت أبكي حرفيًا. هل يمكنك أن تتخيل أحد أفضل اللاعبين في العالم ينتظرك؟”

في مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لبطولة Hero Dubai Desert Classic، يظهر ماكلروي وهو يعانق غانيش بينما يهز الأخير رأسه بعدم تصديق. في مقطع فيديو منفصل تم مشاركته مع Khaleej Times، يمكن سماع ماكلروي وهو يقول إنه كان “محظوظًا جدًا” لتمكنه من تسليم تذكار الخدمة الطويلة الذي على شكل دلة فضية (وعاء قهوة عربي تقليدي) إلى غانيش.