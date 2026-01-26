"روري ماكلروي" يمنح "غانيش مانغاثيل" وداعاً لا يُنسى
على مدى السنوات الـ 32 الماضية، كان غانيش مانغاثيل شخصية ثابتة في مشهد الجولف في الإمارات العربية المتحدة بصفته مدير النشر في دبي جولف. وبينما يستعد للتقاعد من منصبه، تلقى المغترب الهندي وداعًا مؤثرًا من المصنف الثاني عالميًا روري ماكلروي نفسه.
“عندما سمع روري أنني سأتقاعد، قال إنه يريد البقاء ومقابلتي،” قال غانيش لـ Khaleej Times. “كنت أبكي حرفيًا. هل يمكنك أن تتخيل أحد أفضل اللاعبين في العالم ينتظرك؟”
في مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لبطولة Hero Dubai Desert Classic، يظهر ماكلروي وهو يعانق غانيش بينما يهز الأخير رأسه بعدم تصديق. في مقطع فيديو منفصل تم مشاركته مع Khaleej Times، يمكن سماع ماكلروي وهو يقول إنه كان “محظوظًا جدًا” لتمكنه من تسليم تذكار الخدمة الطويلة الذي على شكل دلة فضية (وعاء قهوة عربي تقليدي) إلى غانيش.
“لقد عرفت روري منذ أن كان عمره 14 أو 15 عامًا،” قال غانيش. “أنا أحد أشد معجبيه بأسلوبه في لعب الجولف، وقد شكرني شخصيًا على مساهماتي. ماذا يمكنني أن أريد أكثر من ذلك؟”
بعد انضمامه إلى مؤسسة دبي جولف في عام 1994، كان غانيش في قسم المالية قبل أن يُطلب منه قيادة قسم النشر والعلامات التجارية الذي تم تشكيله حديثًا. على مدى السنوات الـ 27 الماضية، كان غانيش وفريقه يتعاملون مع العلامة التجارية لبطولة دبي ديزرت كلاسيك. كما ساهم في بعض أرقى بطولات الجولف في البلاد بما في ذلك تلك التي ينظمها نادي أوغستا للجولف، و50 جولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى آلاف البطولات للشركات التي أقيمت في نادي خور دبي للجولف واليخوت.
بدأت رحلته في دبي، بشكل غير متوقع تمامًا. كان غانيش يعمل في الهند عندما دعاه صديق لزيارة دبي عام 1994. “طلب مني أن آتي وأرى المدينة،” يتذكر. “وصلت في 21 مايو. كانت المقابلة في 30 و 31 مايو، وفي 1 يوليو، انضممت إلى الشركة. والباقي تاريخ.”
قال إن طبيعة وظيفته كانت معقدة للغاية، وأن كل لوحة وخلفية وحبل وزاوية يجب أن تكون مثالية لأن أصغر عيب سيتم التقاطه بواسطة كاميرات البث.
“تركيب لوحات الرعاية في ملعب الجولف له علم،” قال. “عندما تمر الكاميرا، يجب أن يكون هناك أشخاص لإظهار مدى ازدحام ملعب الجولف، ويجب أن تكون اللوحات مرئية، ويجب إيلاء اهتمام خاص لجميع التفاصيل الصغيرة. نظرًا لأن البطولات مثل بطولة دبي الصحراوية تُبث دوليًا، يراقب الرعاة عدد الثواني بالضبط التي تظهر فيها علامتهم التجارية على الشاشة.”
قال إنه خلال الـ 32 عامًا الماضية، لم يشعر أبدًا أنه كان يعمل بسبب مدى استمتاعه بعمله. “لم آخذ يوم إجازة مرضي واحد،” قال. “في بعض الأيام عملت من الساعة 5 صباحًا حتى منتصف الليل لضمان سير كل شيء بسلاسة. لدينا أيضًا خطط احتياطية لظروف الطقس السيئة. على سبيل المثال، هذا الصباح أصبحت اللوحات متسخة بسبب الضباب، لذلك تأكدنا من تنظيفها قبل بدء الحدث.”
على مر السنين، مر بالعديد من اللحظات التي لا تُنسى، ولكن أكثر ما يميزه هو عندما رافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال زيارة لملعب الجولف. “كان حلمي أن ألتقي به،” قال. “جاء إلى النادي ثلاث مرات ومرة قال لي، دعنا نذهب إلى ملعب الجولف. فرافقه في عربة جولف بينما كان يقود. تفقد المنطقة ثم التفت إلي وسأل، ‘هل تريد صورة’. كنت سعيدًا للغاية. إنها صورة أحتفظ بها قريبة من قلبي.”
الآن بعد أن تقاعد، أول شيء على قائمة أمنيات غانيش هو مشاهدة الجولف والاستمتاع به، دون الحاجة إلى القلق بشأن أي شيء آخر. “أكبر أمنياتي هي الذهاب إلى أوغستا ماسترز، ومشاهدة روري وهو يلعب،” قال.
