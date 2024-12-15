روح المغامرة تبرز في سباق الصحراء لـ"خليج تايمز"

بالنسبة لبول، وهو قائد فريق لديه سنوات من الخبرة، فإن القيادة لا تتعلق فقط بالإثارة التي تصاحب التنقل عبر الكثبان الرملية. وأوضح: "نحن نتأكد من أن الناس يتبعون الجاذبية ويبقون مسيطرين". وحرص الضباط والفريق على أن تكون كل سيارة جاهزة، وأن يتم تفريغ كل إطار بشكل صحيح، وأن يتم إطلاع كل سائق على إجراءات السلامة. "إن الأمر يتعلق بتعليم الناس عدم مقاومة الجاذبية، والحفاظ على الزخم، والبقاء في أمان. تأتي العائلات إلى هنا وهي تعلم أنها في أيدٍ أمينة".