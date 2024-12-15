روح المغامرة تبرز في سباق الصحراء لـ"خليج تايمز"
قال فارس جوهر، وهو مشارك إماراتي يجسد روح سباق الصحراء الذي تنظمه صحيفة خليج تايمز: "في طفولتي، كنت أمارس رياضة ركوب الدراجات على الطرق الوعرة. كنت أركب الدراجات الرباعية. والآن، كما تعلمون، رفعنا مستوى التحدي قليلاً، وحصلنا على دراجة إف جيه ". وقد استقطب هذا الحدث، الذي يمثل احتفالاً بالمغامرة والرفقة وسحر الصحراء، أكثر من 600 من عشاق هذه الرياضة حتى رأس الخيمة.
كان هواء الصباح الباكر مليئًا بالترقب والترقب مع وصول المشاركين عند شروق الشمس. وبحلول الساعة الخامسة صباحًا، تم تقديم وجبة الإفطار، وبدأت الصحراء تنبض بالحياة ببطء مع هدير المحركات وثرثرة السائقين المتحمسين.
بالنسبة لبول، وهو قائد فريق لديه سنوات من الخبرة، فإن القيادة لا تتعلق فقط بالإثارة التي تصاحب التنقل عبر الكثبان الرملية. وأوضح: "نحن نتأكد من أن الناس يتبعون الجاذبية ويبقون مسيطرين". وحرص الضباط والفريق على أن تكون كل سيارة جاهزة، وأن يتم تفريغ كل إطار بشكل صحيح، وأن يتم إطلاع كل سائق على إجراءات السلامة. "إن الأمر يتعلق بتعليم الناس عدم مقاومة الجاذبية، والحفاظ على الزخم، والبقاء في أمان. تأتي العائلات إلى هنا وهي تعلم أنها في أيدٍ أمينة".
بحلول الساعة التاسعة صباحًا، انطلقت القافلة، وسلكت 100 كيلومتر من التضاريس الخلابة. وبالنسبة للمشارك المخضرم سيدهارث بالا كومار، الذي شارك في الرحلة منذ عام 2019، فقد برزت نسخة هذا العام. "هناك دائمًا شيء جديد. هذه المرة، جعلت المساحات الخضراء المسارات أكثر تحديًا، لكن هذا جزء من المتعة. التعثر ومساعدة الآخرين، كل هذا جزء من التجربة".
مجتمع من المتحمسين
إن سباق الصحراء الذي أجرته صحيفة خليج تايمز ليس مجرد اختبار لمهارات القيادة، بل هو تجربة مجتمعية. وقد تحدث الصديقان عبد الله وإبراهيم عن روح الرفاقية التي وجداها في مساعدة الآخرين على التنقل عبر الكثبان الرملية. وقال إبراهيم: "كان الحراس مفيدين بشكل لا يصدق. وكانت أفضل لحظة هي التعامل مع أعلى الكثبان الرملية ومشاهدة المشاركين وهم يعملون معًا".
مع أكثر من 350 سيارة ونحو 100 مراقب يرشدون الطريق، جاء المشاركون من جميع مناحي الحياة، متحدين بحبهم للمغامرة. شاركت شاسمين أحمد كيف أن شغف والدها الجديد بالتسلق على الكثبان الرملية جعل عائلتهم أقرب. "لم نقم بهذا إلا منذ بضعة أشهر، لكنه كان مذهلاً. كان الحدث منظمًا بشكل جيد للغاية، من الخرائط إلى المراقبين الذين يرشدوننا خلاله".
بالنسبة للآخرين، مثل نيديكا وساي، كانت الرحلة بمثابة إنجاز شخصي. قالت نيديكا: "كانت هذه هي المرة الثانية التي أقود فيها السيارة بنفسي على طول المسار بالكامل. لقد ضللنا الطريق لكننا وجدنا طريق العودة. كانت مغامرة، والعودة أولاً كانت بمثابة إنجاز".
خلف الكواليس
ولم يكن التنفيذ السلس للحدث مصادفة. فقد سلط نيك بولترونيري، أحد المراقبين، الضوء على أشهر التحضير التي استغرقتها صياغة التجربة. وكشف: "من تأمين التصاريح في جميع أنحاء رأس الخيمة وأم القيوين إلى تحديد المسار وإنشاء أنظمة تحديد المواقع العالمية، إنه مشروع يستغرق عامًا كاملاً". وحتى في الليلة السابقة، عمل المراقبون حتى وقت متأخر لضمان أن يكون كل شيء مثاليًا. "يستحق الأمر كل هذا العناء عندما ترى العائلات تستمتع بالقيادة وشبكات الأمان التي وضعناها".
مشهد المساء
ومع غروب الشمس خلف الكثبان الرملية، عاد المشاركون إلى المخيم، حيث استمر الاحتفال. وافتتح روهيت بهاراتي، مقدم الحفل، الأنشطة في الساعة 5:00 مساءً. من فنون رقص التنورة إلى عرض النار المبهر والرقص الشرقي. وقد نجح فارس جوهر في تجسيد طاقة اليوم بشكل مثالي: "كان الطعام رائعًا، والطقس رائعًا، والفنانون مذهلون. إنها مغامرة تستمر طوال اليوم ولا مثيل لها".
وانتهت الليلة بحفل تقطيع الكعكة، احتفالاً ليس فقط بالحدث ولكن بالشغف المشترك لمجتمع القيادة في الصحراء. وبالنسبة لبعضهم، مثل سالم القبيسي، أصبحت هذه الطقوس السنوية تقليدًا عزيزًا. "لقد أتينا لسنوات، أحيانًا مع العائلة، وأحيانًا مع الأصدقاء. إنه أمر رائع دائمًا. الأجواء لا مثيل لها".