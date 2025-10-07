روبوت وتطبيقات مبتكرة لحماية أصحاب الهمم في طوارئ دبي

لا تزال منصة "استجابة" في مراحلها المبكرة، وذكر متحدث باسم جناح مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن أقارب أصحاب الهمم يمكنهم تسجيل تفاصيلهم فيها. وقالت المتحدثة: "يمكن للأقارب إضافة جميع المعلومات عن صاحب الهمة، بما في ذلك إعاقته الأساسية والحساسيات المعروفة والأدوية التي يتناولها حالياً. بعد ذلك، سنتحقق من صحة جميع المعلومات. وبمجرد الانتهاء من التحقق، يُضاف الشخص إلى النظام، والذي سيكون متاحاً للمستجيبين الأوائل والمنقذين في حال وقوع طارئ."