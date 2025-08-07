روبوت متطور يستعرض مهاراته أمام محمد بن راشد

متى كانت آخر مرة رأيت فيها روبوتًا بشريًا يلوح لك ويتجه نحوك؟

حظي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتجربة فريدة لا يحظى بها الكثيرون من سكان الإمارة، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من الشخصيات المحلية في "بيت الاتحاد" بدبي الأربعاء، 6 أغسطس.

في فيديو نشرته وكالة الأنباء، ظهر سموه وهو يلوح بيده للروبوت البشري، الذي بادل التحية وركض داخل المجلس أمام أنظار الحضور من الشخصيات البارزة.

شارك الروبوت في العرض الحي لجهاز "يوني تري جي 1" من مختبرات دبي للمستقبل. يتميز الروبوت بخفة وزنه وتوازنه الممتاز وقدرته على تقليد حركة الإنسان، ويمثل أحدث ما توصلت إليه تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وسيتاح للروبوت قريبًا أن يكون من ضمن العروض التفاعلية الدائمة في متحف المستقبل بدبي، حيث سيرحب بالزوار ويعرض عليهم أحدث التقنيات، بما يتيح للسكان والسياح متابعة حركته عن قرب.

يبلغ ارتفاع روبوت Unitree G1 حوالي 130 سنتيمترًا، ويزن تقريبًا 35 كيلوغرامًا. ويضم معالجًا قويًا بثماني نوى، مع مستشعرات متقدمة مثل كاميرا عمق، ماسح ليزري ثلاثي الأبعاد، مجموعة ميكروفونات، مكبر صوت، اتصال "واي فاي 6" و"بلوتوث 5.2". ويعمل الروبوت لمدة تصل إلى ساعتين باستخدام بطارية ليثيوم ذات 13 خلية.

