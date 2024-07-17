"روبوت" ذكي لتعزيز الوعي المروري بأبوظبي

أطلقت شرطة أبوظبي "روبوتاً" ذكياً ، ببنية تشبه جسم الإنسان، للتفاعل مع الجمهور والإجابة على استفساراتهم وتعزيز الوعي المروري .

ويستطيع الروبوت الإجابة عن الأسئلة ويمكن استخدامه في المحاضرات التعليمية، كما يمكنه أيضاً إرشاد الجمهور بشأن المبادئ التوجيهية مثل الالتزام بالتوقف عند تمديد علامة "التوقف" في الحافلة المدرسية.

وأطلقت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي الروبوت ، وتمت برمجته تحت إشراف كوادر وطنية من المديرية.

وأشار العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية إلى أن هذه التقنية المتطورة عززت الجهود واختصرت الوقت وقدمت نتائج مثمرة في العمل الشرطي والأمني.

ويمكن للروبوت الذكي عرض مقاطع فيديو مرورية للتوعية الرقمية، وتقديم النصائح المرورية، ويمكن استخدامه لتقديم المسابقات المرورية.