"روبوت دبي" يشارك المتسابقين في"مردف سيتي سنتر"

اكتسب مالاثون دبي لمسةً مستقبليةً مع مفاجأة روبوت يونيتري البشري للعدائين يوم السبت. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الروبوت في مردف سيتي سنتر وهو يركض بسرعةٍ فائقة مع هواة اللياقة البدنية الآخرين الذين كانوا سعداء بوجود رفيقٍ غير مألوفٍ لهم خلال جريهم الصباحي.