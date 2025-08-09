"روبوت دبي" يشارك المتسابقين في"مردف سيتي سنتر"

اكتسب مالاثون دبي لمسةً مستقبليةً مع مفاجأة روبوت يونيتري البشري للعدائين يوم السبت. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الروبوت في مردف سيتي سنتر وهو يركض بسرعةٍ فائقة مع هواة اللياقة البدنية الآخرين الذين كانوا سعداء بوجود رفيقٍ غير مألوفٍ لهم خلال جريهم الصباحي.
انضمّ إلى الروبوت ذي الشكل البشري كلب آلي خلال الركض، حيث هتف له المتسابقون والتقطوا صورًا ذاتية معه. وشوهد الروبوت وهو يصافح الناس ويلوّح لهم.
ألقي نظرة على الفيديو هنا:
تصدر الروبوت Unitree عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة، حيث التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبدأ بالجري في شوارع المدينة.
"دبي دائمًا في المقدمة": مالاثان يساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية في حرارة الصيف، كما يقول الرياضيون شاهد: الشيخ محمد يحيي الروبوت البشري الفيروسي خلال عرض حي