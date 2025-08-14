روبوت دبي": من تحية محمد بن راشد إلى مساعدة الإنسان في مهامه اليومية

قد تكون قد شاهدت الروبوت "يونيتري جي1" (Unitree G1) وهو يلوح لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في أحد مجالسه. أو ربما رأيته يعبر أحد شوارع دبي، أو حتى يركض بهدوء مع رياضيين بشر في أحد مراكز التسوق.

أجرت صحيفة "خليج تايمز" مقابلة حصرية مع هذا الروبوت البشري الرشيق، الذي زار مقر الصحيفة بصحبة زميله، الروبوت على شكل كلب "غو2" (Go2).

الأسعار والمبيعات

أكدت شركة "إدنكس أوتوميشن"، الشريك الإقليمي لشركة "يونيتري" الصينية، أن الاستفسارات حول الروبوتين قد زادت بشكل كبير منذ انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بهما. وقال أثول ماتيث، المدير الإقليمي للروبوتات والأتمتة في الشركة، إنهم يهدفون إلى تحويل 30% من هذا الاهتمام إلى مبيعات فعلية.

يستغرق تسليم الروبوت "غو2" حوالي أسبوعين، بينما يحتاج الروبوت البشري "جي1" إلى أربعة أسابيع. ويبدأ سعر "جي1" من 16,000 دولار، في حين يبدأ سعر "غو2" من 1,600 دولار. وقد باعت "إدنكس" بالفعل أكثر من 300 روبوت من نوع "غو2" و100 روبوت بشري في الإمارات، معظمها تم شراؤها من قبل جامعات متخصصة في التفاعل بين الإنسان والروبوت.

وفي خطوة مهمة لتغيير المشهد السعري، أعلنت "يونيتري" عن روبوت جديد من طراز "آر1" (R1)، الذي يوصف بأنه الروبوت البشري الأقل تكلفة في العالم، بسعر يبدأ من 6,000 دولار. سيبدأ إنتاجه في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى في ديسمبر. وتأمل الشركة في عرض هذا الروبوت الجديد في دبي خلال معرض "جيتكس العالمي" هذا العام.

المزايا والقدرات

يتميز الروبوت "جي1" بنظام "ليدار" (LIDAR) الذي يمنحه قدرة على "رؤية" العالم بطريقة مختلفة. وأوضح أثول: "على سبيل المثال، أنا أراك كإنسان، لكن الروبوت يراك كبكسلات. إذا كانت البكسلات على شكل معين، فإنه يعرف أنك إنسان. وإذا رأى قطة بذيل، فإنه يعرف أنها قطة."

يحتوي الروبوت أيضًا على كاميرا داخلية تمكّنه من أداء مهام الرؤية الحاسوبية، مما يساعده في الكشف عن الأشياء بدقة أكبر من نظام "ليدار". ويأتي مزودًا بسماعات وميكروفون للتواصل.

تختلف نسخ الروبوت بناءً على الإضافات. فنموذج "يو1" هو النسخة الأساسية، بينما "يو2" يحتوي على محركات أكثر تمنحه مرونة أكبر، مما يسمح له بأداء حركات معقدة مثل "الكونغ فو" أو الملاكمة أو الرقص. أما النماذج من "يو3" إلى "يو10"، فتتضمن تغييرات في الأيدي، مثل وجود ثلاث أصابع أو حساسات تكتشف الحرارة والضغط واللمس.

الاستخدامات اليومية

تُستخدم حوالي 5% من الروبوتات التي تبيعها "إدنكس" للاستخدام الشخصي. ويُعد "غو2" مثاليًا للاقتناء كحيوان أليف، حيث يمكنه أن يتبعك، ويتفادى العوائق، ويستخدم في أمن المنزل عن بعد.

أما الروبوتات البشرية فيمكنها أن تعمل كمساعدين شخصيين، حيث يمكن برمجتها لإجراء المحادثات، وإيقاظك، وتذكيرك بالمهام. كما يمكنها العمل كأمناء صناديق، أو في تقييم المخاطر الأمنية، أو حتى في تجميع العناصر. ولضمان السلامة، تم تزويدها بحساسات تكتشف المقاومة عند تحريك أذرعها، مما يسمح لها بالتوقف فورًا لتجنب إيذاء البشر.

وقال أثول: "يمكنه القيام بمهام أمين الصندوق في متجر بقالة. فبالنسبة للفواكه والخضروات، تحتوي هذه الروبوتات على حساسات feedback يمكنها من التقاط الكيس، وفحص العناصر، وتصنيفها فورًا لإضافتها إلى فاتورتك النهائية."