روبوتات على الأسفلت: دبي تطلق أحدث تقنيات الصيانة الذكية للحفاظ على جودة طرقها

ترتقي دبي بصيانة الطرق إلى مستوى جديد باستخدام مركبات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومجهزة بالليزر للحفاظ على طرقها كواحدة من الأكثر سلاسة في العالم.

أخذت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) مؤخرًا فريق "خليج تايمز" في جولة بشارع الإمارات، حيث يشارف مشروع إعادة إعمار بطول 14 كيلومترًا على الانتهاء. وقد قدمت الزيارة نظرة مباشرة على كيفية قيام مركبات الفحص المتقدمة بتحديد المشاكل وكيفية حفر الطريق وإعادة رصفه وتجديد سطحه لتلبية معايير الجودة العالمية للمدينة.

قال عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق والمنشآت في مؤسسة المرور والطرق: "هدفنا هو ضمان بقاء طرق دبي آمنة وسلسة وخالية من العيوب. نستخدم تكنولوجيا فحص متقدمة لاكتشاف المشاكل مبكرًا، ونتصرف على الفور لمنعها من التفاقم".

تستخدم هيئة الطرق والمواصلات نوعين خاصين من المركبات للفحص. الأولى، المعروفة باسم نظام قياس تشققات الأسفلت بالليزر (LCMS)، مجهزة بكاميرات، وأجهزة ليزر، ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي تكشف التشققات، والحفر، و14 نوعًا آخر من عيوب الأسفلت.