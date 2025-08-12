روبوتات على الأسفلت: دبي تطلق أحدث تقنيات الصيانة الذكية للحفاظ على جودة طرقها

ترتقي دبي بصيانة الطرق إلى مستوى جديد باستخدام مركبات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومجهزة بالليزر للحفاظ على طرقها كواحدة من الأكثر سلاسة في العالم.
أخذت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) مؤخرًا فريق "خليج تايمز" في جولة بشارع الإمارات، حيث يشارف مشروع إعادة إعمار بطول 14 كيلومترًا على الانتهاء. وقد قدمت الزيارة نظرة مباشرة على كيفية قيام مركبات الفحص المتقدمة بتحديد المشاكل وكيفية حفر الطريق وإعادة رصفه وتجديد سطحه لتلبية معايير الجودة العالمية للمدينة.
قال عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق والمنشآت في مؤسسة المرور والطرق: "هدفنا هو ضمان بقاء طرق دبي آمنة وسلسة وخالية من العيوب. نستخدم تكنولوجيا فحص متقدمة لاكتشاف المشاكل مبكرًا، ونتصرف على الفور لمنعها من التفاقم".
تستخدم هيئة الطرق والمواصلات نوعين خاصين من المركبات للفحص. الأولى، المعروفة باسم نظام قياس تشققات الأسفلت بالليزر (LCMS)، مجهزة بكاميرات، وأجهزة ليزر، ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي تكشف التشققات، والحفر، و14 نوعًا آخر من عيوب الأسفلت.
وقال لوتاه: "إذا انخفض مؤشر جودة الرصف (PQI) إلى 80% أو حتى أقل في قسم ما، نبدأ أعمال الإصلاح. هدفنا هو الحفاظ على جميع الطرق عند 90% أو أعلى".
المركبة الثانية، التي تم تركيب 12 جهاز ليزر وأربع كاميرات متخصصة عليها، تقيس سلاسة الطريق باستخدام المؤشر الدولي لخشونة الطريق (IRI). يعتبر مؤشر IRI معيارًا عالميًا لجودة الطريق. وتصل قراءة مؤشر IRI في دبي إلى 0.9، مما يشير إلى سطح أملس بشكل استثنائي. وأضاف لوتاه: "تسمح لنا هذه التكنولوجيا باكتشاف ليس فقط الأضرار المرئية ولكن أيضًا التغيرات الدقيقة في جودة سطح الطريق".
وقال مسؤولو هيئة الطرق والمواصلات إن هذه الأجهزة تسجل بيانات لكل متر واحد من الطريق. وقال لوتاه: "نحن لا نفحص مسارًا واحدًا فقط، بل نقود مركبة الفحص في كل مسار على طول الامتداد لتحديد العيوب. ثم يقوم مهندسونا بتحليل البيانات من خلال أنظمتنا ويقررون نوع الإصلاح المطلوب".
بمجرد إصلاح الطريق، تُقاد مركبة IRI فوقه لقياس السلاسة. وقال لوتاه: "إذا لم تلبِ القراءات معايير دبي، فإننا نصلحه أكثر حتى يتوافق مع متطلبات الجودة لدينا".
تضمن أعمال إعادة تأهيل وصيانة جزء من شارع الإمارات، التي بدأت قبل شهرين وتُستكمل على مراحل، استمرار حركة المرور. وقال لوتاه: "كل 48 إلى 56 ساعة، ننهي مرحلة واحدة من إعادة الإعمار، حيث نغطي حوالي 400 إلى 500 متر من الطريق. وهذا يضمن تقليل الإزعاج للسائقين مع إنجاز مهمة كاملة وعالية الجودة".
في المسارات السريعة، تمت إزالة 14 سنتيمترًا من السطح القديم واستبدالها بثلاث إلى أربع طبقات جديدة من الأسفلت لتحقيق أقصى قدر من المتانة. أما المسارات البطيئة، التي تتحمل حملاً أقل، فقد تم حفرها بعمق حوالي ثمانية سنتيمترات وأعيد رصف سطحها بعدد أقل من الطبقات.
وقال لوتاه: "هذا الجزء من شارع الإمارات كان قد انخفض مؤشر جودة الرصف (PQI) فيه إلى حوالي 85%، ويرجع ذلك أساسًا إلى حركة مرور الشاحنات الثقيلة. ولهذا كان من الضروري إعادة إعماره. سيتم فتح الجانبين بالكامل، في اتجاهي الشارقة وأبوظبي، بحلول 25 أغسطس، مما يضمن تدفقًا سلسًا لحركة المرور".
وأضاف أن هذه الفحوصات لا تحسن سلامة الطرق فحسب، بل توفر أيضًا الوقت والموارد. وقال: "باستخدام هذه المركبات المجهزة بمعدات متخصصة، يمكننا تحديد الأقسام الدقيقة التي تحتاج إلى عمل، بدلاً من إعادة رصف طرق بأكملها دون داعٍ. وهذا يجعل العملية أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة".
تخطط هيئة الطرق والمواصلات لمواصلة استخدام هذه المركبات على مدار العام لمراقبة شبكة الطرق في دبي. وقال لوتاه: "يعني هذا النهج أنه يمكننا اكتشاف المشكلة في مرحلة مبكرة ومعالجتها قبل أن تصبح خطرًا على مستخدمي الطريق. هذه هي الطريقة التي نحافظ بها على طرق دبي لتكون من بين الأفضل في العالم".