روبوتات ذكية تعزز التعلم في "الشارقة للكتاب"
في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 الجاري، تعمل الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إقامة روابط اجتماعية وعاطفية مع الأطفال من خلال إشراكهم في محادثات ممتعة.
يحرك الروبوت المسمى موكسي، الذي قدمه مركز تريندز للأبحاث والاستشارات، رؤوس الزوار الصغار ويستحوذ على قلوبهم، موضحًا كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد الأطفال على التواصل مع الآخرين.
وبحسب الشركة، فإن الروبوت - المستورد من الولايات المتحدة - مصمم أيضًا لمساعدة الأطفال في تطوير الكلام المبكر. وأشارت تريندز إلى أن "العديد من الأطفال، وخاصة المصابين بالتوحد، يمكنهم الاستفادة من قدرات موكسي الفريدة. يتفاعل هذا الروبوت الودود مع الأطفال من خلال المحادثة والإجابة على أسئلتهم، مما يجعل التعلم والتواصل ممتعين".
بفضل قدرته على المشاركة في محادثات صوتية ودية، يوفر Moxy اتصالًا حقيقيًا وشخصيًا للأطفال، وخاصة أولئك الذين يشعرون بالوحدة غالبًا - مما يعزز جوًا يتم فيه تشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم، مما يساعدهم بدوره على بناء الثقة وتحسين مهارات الاتصال لديهم.
وأشارت الشركة إلى أن "موكسي أصبح المفضل لدى الأطفال، حيث يجعل التواصل الاجتماعي أسهل ويدعم نموهم العاطفي والاجتماعي".
الأسئلة التي أجاب عليها إيكو
ومن الروبوتات الرائعة الأخرى المعروضة في معرض الشارقة الدولي للكتاب روبوت يسمى إيكو، وهو مصمم للمساعدة في البحث الأكاديمي. وأوضح تريندز: "يجيب إيكو على الأسئلة ويساعد الباحثين في العثور على المعلومات بسرعة، مما يجعل عملية البحث أكثر متعة وكفاءة. ويمكن للزوار استكشاف إيكو من خلال طرح الأسئلة عليه وتجربته، مما يضيف عنصرًا من المرح إلى الحياة الأكاديمية".
كما اجتمع الزوار الشباب لتجربة زوج من نظارات "تارا"، وهي نظارات الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد المتقدمة التي تسمح للمستخدمين بالتعمق في مجموعة الكتب المبتكرة التي يوفرها المركز. توفر هذه النظارات التفاعلية طريقة فريدة لاستكشاف الأدب، مما يجعل القراءة مثيرة وغامرة.
وأشارت تريندز إلى أنها تضم العديد من المنشورات بأكثر من 15 لغة. وتقدم كتبًا أصلية ومترجمة تغطي موضوعات متنوعة، من الاقتصاد والسياسة إلى الطاقة والموارد الطبيعية.