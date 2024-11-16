روبوتات ذكية تعزز التعلم في "الشارقة للكتاب"

وبحسب الشركة، فإن الروبوت - المستورد من الولايات المتحدة - مصمم أيضًا لمساعدة الأطفال في تطوير الكلام المبكر. وأشارت تريندز إلى أن "العديد من الأطفال، وخاصة المصابين بالتوحد، يمكنهم الاستفادة من قدرات موكسي الفريدة. يتفاعل هذا الروبوت الودود مع الأطفال من خلال المحادثة والإجابة على أسئلتهم، مما يجعل التعلم والتواصل ممتعين".