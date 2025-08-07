روبوتات دبي: "يونيتري" يتجاوز الخيال بقدرات بشرية فائقة وسرعة لا تُصدق

لو وُجدت مدينةٌ يُمكن فيها رؤية الروبوتات تعبر الشارع وتمشي بين البشر، لكانت دبي. تتمتع المدينة بسمعة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة، ولسبب وجيه!
تعرّفوا على روبوت يونيتري البشري، وهو نفسه الذي استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخرًا. في هذا الفيديو، يُمكن رؤية الروبوت وهو يلوّح بيده ثم يركض داخل المجلس خلال عرض حيّ نظمته مؤسسة دبي للمستقبل.
الروبوتات الشبيهة بالبشر موجودة منذ فترة، لكن روبوت Unitree G1 من مختبرات دبي للمستقبل يتميز بخصائص فريدة. فهو خفيف الوزن (يبلغ وزن هذا الإصدار 35 كجم فقط، وفقًا لموقعه الرسمي)، ويتميز بمحاكاته الدقيقة لحركة الإنسان.
ألق نظرة على هذا الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قام بتحميله مستخدم Instagram Nazish Khan.
يُمكن رؤية الروبوت وهو يركض عبر الطريق، تمامًا كما نفعل نحن أثناء محاولتنا عبوره في الوقت المناسب قبل تغير الإشارة. يتوقف الروبوت عند الرصيف وينظر حوله، قبل أن يركض على الرصيف. وبينما يشكك البعض في صحة الفيديو، مُصرّين على أنه من إنتاج الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحقيقة هي أن الروبوتات قد تصبح قريبًا جزءًا من واقعنا اليومي في دبي.
Unitree هي شركة مقرها في الصين، ووفقًا لموقعها على الإنترنت، فإنها تهدف إلى "غرس شجرة العلوم والتكنولوجيا في العالم"، ودفع التقدم من خلال التكنولوجيا.
يُعد G1 أحدث طراز، وسيتم إصداره في عام 2024. وفيما يلي بعض الأشياء التي يمكن لهذا الروبوت البشري القيام بها:
حركات واقعية: يستطيع G1 المشي والجري والقفز، بل وحتى القرفصاء بسلاسة، تمامًا كالإنسان. وهو أيضًا أول روبوت بشري في العالم قادر على القيام بشقلبة جانبية. يذكر موقعه الرسمي أنه يستطيع الركض بسرعة تصل إلى مترين في الثانية، ويحتوي على ما يصل إلى 43 مفصلًا، وهو أكثر مرونة من البشر.
٢. مهام دقيقة: تتكون يدا الروبوت من ثلاثة أصابع، يستخدمها للإمساك بالأشياء. يُظهر فيديو على الموقع الإلكتروني الرئيسي أن الروبوت G1 قادر حتى على كسر المكسرات وتقليب شريحة خبز على مقلاة بيديه. كما يمكنه القيام بمهام دقيقة تتطلب دقة عالية، مثل اللحام.
٣. إدراك البيئة المحيطة: كما هو موضح في الفيديوهات، يمتلك الروبوت G1 كاميراتٍ لرؤية بيئته. وهو مزود بكاميرات بزاوية 360 درجة قادرة أيضًا على إدراك العمق. يستطيع الروبوت استشعار الأجسام المحيطة به باستخدام تقنية ليدار (LIDAR)، وهي تقنية استشعار عن بُعد تعتمد على الليزر.
٤. التعلّم والتكيّف: يعمل الروبوت G1 على نظام UnifoLM (نموذج Unitree الكبير الموحد للروبوت). يُمكنه تحسين مهاراته وحركاته من خلال التقليد والتعلّم المُعزّز.
٥. التفاعل مع البشر: كما هو موضح في الفيديو مع الشيخ محمد، يستطيع G1 التلويح والمشاركة في التفاعلات الاجتماعية. وهو مزود بميكروفون ومكبر صوت، مما يسمح له بالاستجابة للأوامر الصوتية.
تم عرض روبوتات Unitree في حفل CCTV Spring Festival Gala لعام 2021، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، وعرض ما قبل المباراة Super Bowl لعام 2023، وألعاب آسيا 2023 في هانغتشو وألعاب البارالمبية الآسيوية.
كما يمكن رؤية الروبوتات وهي تؤدي عروضها مع الراقصين في حفل CCTV Spring Festival Gala لعام 2025 في الفيديو أدناه.
يبدو أنه إذا أبقا السكان أعينهم مفتوحة، فهناك فرصة أن يشاهدوا الروبوت يعبر الطريق أمام سياراتهم في طريقهم إلى العمل!
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، سيتمكن السكان والسياح قريباً بالتأكيد من التفاعل مع الروبوت G1 الذي استقبل الشيخ محمد في متحف المستقبل، حيث سيتم عرضه في عروض تفاعلية ترحب بالزوار وتعرض التكنولوجيا المتقدمة.
يبدو المستقبل زاخرًا بالإمكانيات، حيث أصبحت الروبوتات G1 ومثيلاتها من الروبوتات البشرية أكثر براعةً وقدرةً على التكيف. يُستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل في مختلف الصناعات. وتعني زيادة الدقة إمكانية استخدام الروبوتات لإجراء العمليات الجراحية أو جمع عينات الدم في المراكز الطبية. بل ويمكن استخدامها في مهام البحث والإنقاذ حيث لا يمكن للبشر اختراق البنية التحتية.
إن الزمن وحده هو الذي سيخبرنا بعدد السيناريوهات الحقيقية التي سنرى فيها هذه الروبوتات - ولكن يبدو أنه عندما يأتي هذا المستقبل، ستكون دبي أكثر من مستعدة له.
شاهد: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يحيي روبوتًا بشريًا انتشر على نطاق واسع خلال عرض حي صعود الروبوتات القابلة للارتداء: كيف تدعم الهياكل الخارجية الجيل القادم من الاستكشاف في الهواء الطلق الإمارات العربية المتحدة: الذكاء الاصطناعي يتفوق على أخصائيي الأشعة البشريين، ويسجل صفر نتائج سلبية خاطئة