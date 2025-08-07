روبوتات دبي: "يونيتري" يتجاوز الخيال بقدرات بشرية فائقة وسرعة لا تُصدق

يُمكن رؤية الروبوت وهو يركض عبر الطريق، تمامًا كما نفعل نحن أثناء محاولتنا عبوره في الوقت المناسب قبل تغير الإشارة. يتوقف الروبوت عند الرصيف وينظر حوله، قبل أن يركض على الرصيف. وبينما يشكك البعض في صحة الفيديو، مُصرّين على أنه من إنتاج الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحقيقة هي أن الروبوتات قد تصبح قريبًا جزءًا من واقعنا اليومي في دبي.

ماذا يمكن أن يفعل؟

Unitree هي شركة مقرها في الصين، ووفقًا لموقعها على الإنترنت، فإنها تهدف إلى "غرس شجرة العلوم والتكنولوجيا في العالم"، ودفع التقدم من خلال التكنولوجيا.

يُعد G1 أحدث طراز، وسيتم إصداره في عام 2024. وفيما يلي بعض الأشياء التي يمكن لهذا الروبوت البشري القيام بها:

حركات واقعية: يستطيع G1 المشي والجري والقفز، بل وحتى القرفصاء بسلاسة، تمامًا كالإنسان. وهو أيضًا أول روبوت بشري في العالم قادر على القيام بشقلبة جانبية. يذكر موقعه الرسمي أنه يستطيع الركض بسرعة تصل إلى مترين في الثانية، ويحتوي على ما يصل إلى 43 مفصلًا، وهو أكثر مرونة من البشر.

٢. مهام دقيقة: تتكون يدا الروبوت من ثلاثة أصابع، يستخدمها للإمساك بالأشياء. يُظهر فيديو على الموقع الإلكتروني الرئيسي أن الروبوت G1 قادر حتى على كسر المكسرات وتقليب شريحة خبز على مقلاة بيديه. كما يمكنه القيام بمهام دقيقة تتطلب دقة عالية، مثل اللحام.

٣. إدراك البيئة المحيطة: كما هو موضح في الفيديوهات، يمتلك الروبوت G1 كاميراتٍ لرؤية بيئته. وهو مزود بكاميرات بزاوية 360 درجة قادرة أيضًا على إدراك العمق. يستطيع الروبوت استشعار الأجسام المحيطة به باستخدام تقنية ليدار (LIDAR)، وهي تقنية استشعار عن بُعد تعتمد على الليزر.

٤. التعلّم والتكيّف: يعمل الروبوت G1 على نظام UnifoLM (نموذج Unitree الكبير الموحد للروبوت). يُمكنه تحسين مهاراته وحركاته من خلال التقليد والتعلّم المُعزّز.

٥. التفاعل مع البشر: كما هو موضح في الفيديو مع الشيخ محمد، يستطيع G1 التلويح والمشاركة في التفاعلات الاجتماعية. وهو مزود بميكروفون ومكبر صوت، مما يسمح له بالاستجابة للأوامر الصوتية.