روبل ناجي..الفنانة التي حاربت الظلام برسمة وقلم رصاص

وقالت: "في إحدى ورش العمل الخاصة بي، كان هناك طفل لا يتكلم. كان هادئاً جداً، ولفتت رسمته نظري لأنها كانت عبارة عن ورقة سوداء سادة، مع مربع صغير في المنتصف. عندما طلبت منه شرحها، بدأ بالبكاء. قال إنه عندما كان طفلاً صغيراً، كان زوج أمه يحبسه في غرفة بينما كانت والدته تعمل في بيوت الناس. كانت غرفة مظلمة بها ثقب صغير في الإسمنت بين قوالب الطوب. كان ذلك هو الضوء الوحيد الذي يراه. ومع غياب الضوء، كان يعرف أن وقت المساء قد حان وأن والدته ستعود. لقد رسم ما كان يراه في تلك الغرفة".