رواد الأعمال الإماراتيون.. الإبداع بين الوظائف التقليدية والمشاريع الخاصة

خطرت له فكرة إنشاء مطعمه أثناء فترة جائحة كوفيد-19، قال: " رأيت الفرصة أثناء وجود قيود السفر. في البداية، كانت مجرد فكرة تجارية ولكن بعد ذلك أدركت أنها كانت أكثر من ذلك بكثير."

قرر علي إبراهيم التركيز على تقديم طعام الشارع الهندي، وهو الأمر القريب إلى قلبه.