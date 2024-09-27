روائح كريهة في مناطق بدبي والسكان يطالبون بحلول عاجلة

أصبحت هذه المشكلة مصدر قلق للكثيرين، حتى أن بعض السكان يفكرون في الانتقال للسكن في مناطق أخرى بسبب استمرارها. قال أحمد، وهو أحد سكان الورسان: "إن الرائحة تتسرب إلى منزلنا". وهو يشتبه في أنها تنبعث من محطة معالجة مياه الصرف الصحي القريبة وأضاف: "في الصيف ومع الرطوبة، تفاقمت المشكلة؛ حتى أن الرائحة تسللت إلى سيارتي". تواصل أحمد مع مدير المبنى لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكن القيام به لمعالجة الأمر، لكن لم يتم تقديم أي مساعدة.